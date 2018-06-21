騎士露鳥尾隨母女檔1公里 落網辯：抓癢而已

2018-06-21 17:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年7月22日晚間，桃園市李姓男子騎機車時順便遛「鳥」，還故意尾隨一對母女檔長達1公里，直到母女檔報案他才落跑，警方循車號將他逮捕到案，李男否認露鳥，還稱「只是從褲腳伸進去抓癢」，不過，有監視器畫面加上母女檔證詞，桃園地院法官依妨害風化罪，判處李男拘役30天。

受害的母女檔證稱，當時兩人共乘機車行經大溪區員林路一段15巷，發現李男似乎故意尾隨在後，她們停等紅路燈時，李男也停得很靠近，正在起疑時，瞥見李男露出下體，左手不斷撫弄，右手則放在機車油門，但看起來完全沒有「生理反應」；母女檔證稱，原本不想理會李男，但他緊緊跟隨了近1公里，直到兩人停下報案，他才從小路跑掉。

警方獲報後調閱監視器畫面讓母女檔指認，確認是李男後，循車號將他逮捕到案。李男否認露鳥，推稱「下班途中正要騎機車返家，等紅燈時從褲腳管伸進去摸幾下而已」，那時下體皮膚很癢，所以才右手騎車、左手伸進褲管，可能因為褲管開口較大，抓的時候正好被母女檔看到。

法官從現場監視器畫面及母女證詞，李男一手騎車、一手摸「鳥」，足足跟了母女檔1公里，並非只是停等紅燈抓個癢而已，認為李男說詞不足採信，審結依妨害風化罪判處他拘役30天。