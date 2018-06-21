百徽爆內線交易疑雲 檢調搜索約談前董座等6人

2018-06-21 15:06

〔記者謝君臨／台北報導〕上櫃電子零組件業百徽股份有限公司（6259），被檢舉有內部人涉嫌於2014年底提前得知利空的重大訊息，提前出脫持股避損逾600萬元；台北地檢署今指揮調查局搜索百徽及涉案人住所等6處，並以嫌疑人身份約談前董事長何一勤、董事羅偉昌等6人，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

百徽於今天中午發布重大訊息表示，調查局台北市調查處於今天早上8點30分左右至公司調查，公司的營運財務一切正常，不受影響，將全力配合調查。

檢調調查，2014年12月1日，百徽發布重大訊息，指為了擴大營運規模，及充實公司營運資金，改善財務結構以降低公司之財務經營，公司將發行私募普通股案，定價為每股25.7元，但到了同月15日，百徽又再次發布私募特定人未於法定期間內繳款的利空重大訊息，有內部人疑提早知情事先賣股避損。

檢調接獲檢舉，指百徽前董事長何一勤、董事羅偉昌，以及中低階員工等6人，涉嫌因職務關係提早知道公司利空的重大訊息，趁15日公告前賣出百徽股票規避損失逾600萬元，違反證券交易法內線交易罪嫌，不過6人是得知消息後各自賣股，彼此並無共謀跡象。

為釐清案情，北檢檢肅黑金專組檢察官張友寧，今清晨指揮調查局台北市調查處調查官，持法院核發的搜索票至台北市、新北市等6處公司及住所執行搜索，並於隨後傳喚何、羅等6名涉嫌人，及證人2人進行偵訊，預計傍晚陸續移送北檢複訊，訊後不排除祭出強制處分。

百徽主要經營業務包括電信器材批發、電子材料批發、電子資訊供應服務，於2003年上櫃。