殉職飛官吳彥霆公祭 遺孀泣訴：後悔沒天天說愛你！

F16殉職飛官吳彥霆今舉行告別式，空軍派出4架F-16戰機編隊衝場，採「追悼隊形」，由3號機爬升脫離編隊，象徵花蓮空軍第五聯隊同袍對吳的最高敬意。（記者王峻祺攝）

2018-06-21 11:20

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕空軍F-16少校飛官吳彥霆在本月4日執行漢光演習時撞山殉職，今在花蓮空軍基地舉行公祭，由總統蔡英文親自頒發褒揚令，並追晉中校，空軍派出4架F-16戰機，以「追思致敬」追悼隊形，向天際仰衝表達最高敬意，象徵烈士英靈永留藍天之上，永遠安息。

總統蔡英文親自頒發褒揚令並追晉中校

「你永遠是我老公。」家祭時，吳彥霆遺孀林芳瑩對著靈堂哽咽傾訴對丈夫的思念。她說，不希望聽到「夫妻緣已盡」，因為我永遠是你老婆、你是我老公，更遺憾「上月未堅持與你和兒子再拍張全家福」，你害羞地說「下次再拍就好！」早知道我若當初要多堅持一點，這樣就能擁有更多回憶。語畢，吳妻掩面哭泣，更道盡愛意「後悔沒有天天在你耳邊說我愛你！」

飛官吳彥霆4日在新北市五分山失事殉職

飛官吳彥霆4日在新北市五分山失事殉職，遺體12日火化並移靈花蓮，今早舉行告別式，國防部為表彰吳因戮力戰訓執行演習任務，不幸因公殉職，堅守崗位克盡職責的忠勇義行，由總統蔡英文主持追頒、追晉儀式，並頒發褒揚令，國防部長嚴德發頒授旌忠狀、追頒干城甲種二等等獎章，吳妻林芳瑩及吳父強忍淚水代為接受，現場家屬難掩悲慟流淚，氣氛哀戚。

公祭前，司儀念誦吳彥霆生前功績，並透過影片播放從軍歷程與生活點滴；公祭後，憲兵鳴槍追思英靈，空軍派出4架F-16戰機編隊衝場，採「追悼隊形」，由3號機爬升脫離編隊，象徵花蓮空軍第五聯隊同袍對吳的最高敬意。

「彥霆上飛機了！」4架F-16戰鬥機衝場送行

「彥霆上飛機了！」4架F-16戰鬥機衝場送行後，吳的骨灰靈棺被抬上C130運輸機，運回新北新店碧潭安放空軍烈士的公墓，上機前林芳瑩帶著3歲幼子聲聲呼喚著丈夫、爸爸名字，令人動容。

空軍表示，「追思致敬」隊形，即是以F-16型機採4機隊形通過啟靈隊伍正上空，並由象徵烈士的3號機向上拉升脫離編隊，代表其任務完成，烈士精神將永留於藍天之上，願烈士吳中校軍魂永遠安息。

F16殉職飛官吳彥霆今舉行告別式。（記者王峻祺攝）

家祭時，吳彥霆遺孀林芳瑩對著靈堂哽咽傾訴對丈夫的思念。（記者王峻祺攝）

吳妻林芳瑩在靈堂掩面哭泣。（記者王峻祺攝）

總統蔡英文今在殉職飛官吳彥霆告別式上頒發褒揚令，吳妻林芳瑩強忍淚水代為接受。（記者王峻祺攝）