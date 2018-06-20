前妻欠地下錢莊200萬 牛肉麵店老闆遭恐嚇逼還錢

牛肉麵店的鐵門上被貼滿逼債字條。（記者王宣晴翻攝）

2018-06-20 21:33

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名陳姓牛肉麵店老闆，因前妻向地下錢莊借錢未還，遭錢莊追債長達兩年，近日來地下錢莊卻製作「欠錢不還」的紙條，張貼在牛肉麵店面及附近巷弄，陳男不堪其擾，決定報案提告，警方已掌握一名蔡姓男子，將通知他到案說明。

警方調查，陳男與前妻結婚40年，育有兩子兩女，子女們都已經成年，陳男則接手家傳的牛肉麵攤，在地經營第38年，是在地老饕的最愛，但從2016年起，前妻疑因投資失利，加上被倒會，前前後後欠下近千萬債務，債主不斷上門討債。

陳男發現前妻不斷在外欠債，擔心波及家人，替她還了近千萬債務後決定離婚，沒想到去年4月，又有一名蔡姓男子登門，要他替前妻償還200萬的債務，他詢問之後才知道，前妻以他的名義簽下10萬元的支票，但支票上誤寫阿拉伯數字，導致蔡男無法向銀行兌現。

警方今天表示，陳男前妻分別向蔡男借26萬元新台幣，卻利滾利變成200萬，陳男拒絕替前妻償還債務，蔡男心生不滿，不斷派小弟登門討債，甚至恐嚇、作勢毆打陳母，最後竟製作「OO牛肉麵店，許OO夫妻惡意詐欺，欠錢不還沒天理」等字條，張貼在牛肉麵店鐵門上及附近巷弄。

陳男不堪其擾，決定向蔡男提出妨害名譽告訴，也前往警局報案，直呼：「冤有頭債有主！」警方獲報後也已經鎖定蔡男身分，將通知他到案說明。