越籍長腿辣媽不滿被休 返台賣淫「賺回來」

30出頭的黎姓輕熟女身高170，有百公分長腿，應召集團行銷她「腿長、胸型好、0贅肉」。（記者王捷翻攝）

2018-04-20 23:24

〔記者王捷／台南報導〕近日愛滋賣淫泰女風波，讓「歐陽應召集團」生意下滑，台南警方追查見時機成熟，20日凌晨收網，攻破應召集團，逮捕3名越籍賣淫女，其中，越籍黎姓女子曾是台灣人妻，她不滿替丈夫生了孩子，又拿不到身分證，被迫離婚，持觀光簽證來台賣淫想「賺回來」，訊後警方將集團的馬伕、小姐及幕後陳姓主嫌移送法辦。

30出頭的黎姓輕熟女，身高170，有百公分長腿，業者行銷她「腿長、胸型好、0贅肉」，3天前加入「歐陽」集團，而綽號「歐陽」的陳姓男子是幕後首謀。原本黎女想來台撈金，卻剛好遇到愛滋泰女賣淫風波，即使黎女條件好，但生意還是不見起色。

有應召業者指出，67歲的陳男是台南的「老機（應召站老機房）」業界老前輩，因為不太會用網路，大部分靠發色情名片、口耳相傳方式拉客，陳男平常會以老大哥自居喬事，還疑似參與錢莊、當鋪等，但約半年前，陳男的小弟發名片時被警方發現，展開追查監聽。

7個月前，警方上線監聽，陳男不但會找國內小姐，還引進外籍女子，警方趁著應召站生意不好時，發動攻堅，兵分10路逮捕2名馬伕、4名小姐與陳男。

警方在馬伕剛載黎女回房間時，持搜索票入內，黎女不承認犯行，但警方說出這幾天黎女吃的食物，並自稱已經跟監許久，才讓黎女認栽。她私下向警方說，她曾嫁來台灣，但是丈夫跟她生了女兒後就休妻，讓她拿不到身分證，這次才會返台賺回來。警方訊後，將2名馬伕、4名小姐與陳男依妨害風化、人口販運等罪嫌移送法辦。