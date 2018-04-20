人民保姆真的變保姆 屏東這個派出所好暖心

2018-04-20 22:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕警察一向有「人民保姆」的美稱，最近恆春龍水派出所員警，卻意外擔綱真正「保姆」工作，只因一名家住派出所後方的10歲女童，因傍晚乏人照顧遊盪，譜出一段溫馨臨時「警民安親班」的地方美談。

「警察哥哥、姊姊好親切，還會彈吉他給我聽呢。」女童向員警說，自己下課在家其實很無聊，除了寫作業就是看電視，才會到附近店家找東西吃或閒晃，原本以為到派出所好可怕，沒想到警察局比想像中有趣，不會的功課也有人可以問。

這名國小四年級的女童，因為父母離異，生活起居都由外婆獨自照顧，因家庭經濟困難，外婆每天都必須在墾丁民宿工作維生，上午8點出門要到晚上9點後才會返家，女童下課後獨自在家，或是到附近小店遊盪，課業及飲食都不正常，引起派出所員警注意。

龍水派出所所長林文謙說，發現女童每天晚上成「獨居女孩」後，便要求她平日下課及周末假日至該所寫作業及用餐，所內員警輪流協助女童作業，還會控制她觀看電視時間，偶爾還搭配吉他歌唱的文康活動，貼心的孩子除了課業提昇不少，也主動幫助辦公廳舍環境整理，連她外婆都相當感動。

恆春警分局長楊龍祥表示，派出所雖然不是專業的安親場所，但女童家剛好在警局旁，加上家屬確實有短暫的照護困難，員警本著鼓勵女童認真向學的初衷，幫助她暫時在派出所安頓學習，期盼這個溫暖時刻，鼓舞她日後做個對社會有幫助的人。