檢察官認證愛情騙子？ 劉建國告陳斐娟不起訴

2018-04-20 14:04

〔記者黃捷／台北報導〕新北市前議員李婉鈺去年10月上三立《54新觀點》，爆料她與立委劉建國交往期間，因床照事件被劉欺騙，主持人陳斐娟在臉書粉絲專頁預告節目內容時，張貼「劉建國是愛情騙子」。劉認為遭到誹謗，怒告陳妨害名譽，但士林地檢署認為該文字是依據李的談話內容，且民意代表可受公評，處分不起訴。

李婉鈺2016年5月間在臉書上發表與劉建國的一起躺在床上的合照，劉隨後發聲明撇清，表示兩人已經情斷，現在只是朋友關係。李去年10月在《54新觀點》爆料，指劉當時還跟她通電話，說要一起出來開記者會，卻在3個小時後突然獨自發聲明。

李說，劉電話中答應要把兩人交往的事實說清楚，她一直在家裡等著一起開記者會，所以為什麼我會那麼傷心，陳追問：「所以後來他食言了，他說話不算話？」李回覆：「應該就是這樣子。」

陳在節目播出之前，於臉書粉絲團預告「劉建國是愛情騙子」，挨告妨害名譽後，她更貼出地檢署傳票，再次留言：「劉建國會成為法院認證的愛情騙子嗎？告我幹嘛？有種去告李婉鈺，是李婉鈺説你騙她的。現在我的心情是：法克」。

陳到案後否認誹謗，辯稱李婉鈺在節目中講記者會的事情，依李的想法與說法，劉不就是一個騙子？她只是在臉書上預告節目內容，並非是她個人的評論，且她認為只要在交往過程中有欺騙，就算是愛情騙子。

檢察官勘驗節目內容，認為陳斐娟在節目中訪問時，都是用「疑問句」來反問李婉鈺，並非以「肯定句」來指控劉建國，臉書貼文也以李的爆料為論據。

此外，劉身為民意代表，對此事件處理方式攸關對社會風氣影響、個人說話信用，民眾可藉此了解劉的做人處事方式，進而反應於參政誠信，已非單純涉及個人感情生活的私德領域，屬可受公評之事，遂處分不起訴。