人頭戶辯受騙仍被訴 檢：民眾誤解刑法「故意」概念

2018-04-20 12:15

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙案最常被抓的就是人頭帳戶，人頭到案後一頭霧水，稱自己看到「可領3至18萬元...」或「小額貸款」廣告，與對方聯絡後，被要求提供銀行帳戶以利行政作業，沒想一配合就落入詐騙集團陷阱，被逮後辯稱沒有犯意，「我也是被害者啊！」但最後還是被起訴，對此，台灣司法人權進步協會理事、桃園地檢署檢察官葉益發20日解釋，這是因為民眾誤解「刑法」有關「故意」的概念。

「刑法」一般處罰的是「故意犯」，葉益發表示，行為人對於構成犯罪事實，明知並有意使其發生者，為故意，稱為直接故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，稱為未必故意。

葉益發舉例，有民眾在手機遊戲裡會看到兼差廣告，廣告上寫著「可領3至18萬元...」民眾就加入對方的Line與之聯絡；對方說他是做線上博彩，需要帳戶供會員匯錢進去玩，只要配合提供銀行帳戶，1個銀行帳1期10天，每期給5000元，帳戶期滿後就會退還，租金以現金袋寄回等語。

以上例來看，依一般人常識判斷，有無可能出租一個帳戶，每月就會有1萬5000元的收入，跟出租一間房子相當？ 天下哪有那麼好的事，檢警有時追問被騙的民眾，通常都會得到一個答案，就是「因為缺錢，沒有想那麼多」，但葉益發強調，刑法有關故意的認識，不會因為你沒想那麼多，就不成立犯罪的！

葉益發建議，民眾只要僅記「天下沒有白吃的午餐！」、「太好的事，一定不會是真的！」就能避免誤蹈法網，避免不幸事件的發生。

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