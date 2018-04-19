酒駕自撞害死同車2友人 男遭判刑7年半、求償

黃男酒駕失控衝撞路邊電桿，因力道猛烈，2根電桿被撞斷傾斜，整輛休旅車幾乎撞爛，造成車上2名友人死亡。（記者李立法翻攝）

2018-04-19 18:57

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓男子與潘姓、溫姓2位友人飲酒後，由黃男開車搭載2友人返家，卻在中途失控衝撞路旁電桿，導致車上的潘、溫2人傷重不治，警方事後測得黃男酒測值達0.89毫克，已不勝酒力，仍執意開車上路，結果釀成悲劇，法官依酒駕致死罪判刑7年半。

40歲黃男與潘、溫2人去年6月18日上午在高樹鄉友人家飲酒，結束後由黃男開車載潘、溫2人返家，卻在行經沿山公路11公里處公墓路段時，失控衝撞路邊電桿，因力道猛烈，2根電桿被撞斷傾斜，整輛休旅車幾乎撞爛。

後座的潘男被彈出車外傷重不治，夾在副駕駛座的溫男送醫後也回天乏術，黃姓駕駛命大只受輕傷，警方根據現場煞車痕及撞擊力道研判，當時車速達到100公里，發生事故路段速限為50公里，黃男酒測值高達0.89毫克，酒駕又超速，造成無法挽回悲劇，黃男被依酒駕致人於死罪起訴。

法官認為黃男已不勝酒力還開車上路，導致車上2名乘客死亡，兩個家庭因而破裂，危害甚鉅，依法判刑7年6個月，可上訴，死者家屬並附帶民事損害賠償之訴。

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