太久沒做愛熊抱性騷 20多歲女見印籍移工本人不告了

2018-04-18 20:35

〔記者王捷／台南報導〕吳姓女子因失眠凌晨3時許獨自到河堤散步，當時光線昏暗遭沙男從背後熊抱，所幸吳女男友及時趕到，沙男立即逃亡，警方循線找到在工廠工作的沙男，沙自稱因為太久沒有性行為，所以看到女子落單忍不住熊抱，由於該案屬於性騷擾是告訴乃論罪，吳女得知警方找到人，到警所指認，在吳女看到沙男的廬山真面目後，不曉得什麼原因，突然答應要與沙男和解。

20多歲的吳女，在漆黑的河堤步道散步，凌晨3時許卻遇沙男向她搭訕，由於當時光線昏暗，看不清沙男面容，加上沙男操著一口不純熟的國語，讓吳女覺得很詭異，當時就與男友聯絡。

同樣20多歲的印籍移工沙男，來台灣工作已經快5年，起初沙男跟吳女閒聊，誆稱自己是越南人，之後不久沙男就向吳女提起性交易的問題，供稱如果可以發生關係，他會付錢，吳女一聽立刻掉頭就跑，沙男則從背後對吳女熊抱阻止，正巧吳女的男友趕到，一陣拉扯後沙男才逃跑。

報案後，吳女將經過上傳到臉書社團，警方擔心引起外交紛爭，立即著手調查，清點轄區內各移工的宿舍、調閱監視器，終於找到沙男下落，吳女獲知消息，將最新進度上傳臉書，將沙男罵得一無是處。

沙男則是辯稱，因為在台灣找不到風化場所，獨自在異地又沒交到女友，這近五年來都是靠自己解決，所以看到吳女凌晨獨自徘徊，才會忍不住，雖然吳女在臉書上罵得很兇，覺得沙男很噁心，但指認時見到沙男廬山真面目，突然放棄提告，願意與沙男和解。