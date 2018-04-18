閨密遊非洲被綁架？ 贖金只要台幣2000元

2018-04-18 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕到非洲迦納旅遊被綁架，只要台幣2000元的贖金？中市警局第四分局大墩派出所日前接獲銀行的詐欺通報，派遣員警馳抵發現，32歲的沈姓女子，急著要匯款台幣2000元，給自稱是美國籍台裔女子Jenny（詹妮），沈女還強調，詹妮突然向她求救，指自己在非洲迦納旅遊時被綁架，如果匯款2000元救她，她願意在釋放後立即飛到台灣與沈女相聚，如不匯款的話，詹妮恐有生命危險，警方再三相勸，沈女才恍然大悟，原來是詐騙案，自己差點被騙失金。

沈女是臨櫃要匯款台幣2000元到國外，銀行櫃臺人員問她匯款原因，聽力障礙的她難以表達，櫃臺人員擔心被詐而聯繫警方，警方透過手機打字與她對談。

沈女說，半年前她在臉書上，認識自稱是美國籍台裔女性朋友Jenny（詹妮），兩人常在網路上聊天，因興趣契合，兩人宛如閨密般，建立了深厚友誼，案發前她卻接獲詹妮訊息，宣稱到迦納旅遊被綁架，急需贖金2000元（應指美金2000元，折合台幣約5萬8800元，但沈女誤認為新台幣），詹妮還說，沈女如願意幫忙支付贖金，被釋放後立即飛到台灣與沈女相聚。

沈女深信不疑，立即飛奔到銀行匯款，不論櫃臺人員如何勸阻，沈女仍堅持要匯款，銀行只好請警方來幫忙，員警告知沈女，迦納為各國銀行通報詐騙最猖狂的國家之一，詹妮被綁架還能上網聯繫外界，相當違反常理，如果真的是綁架，詹妮應該會先向家人求救，而不是跨海向遠隔千里外的網友求救，沈女經點醒後恍然大悟，免除被詐失財之窘。