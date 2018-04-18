「改革應從一紙通知書開始」小燈泡媽媽再發聲明

王婉諭說，一個枝微程序中的一紙通知書，就是連接起被害人重新信賴司法的強力工具。一個重視被害人的司法改革，應該從這裡開始。（資料照）

2018-04-18 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕高等法院昨天召開男子王景玉殺害女童「小燈泡」的延押庭，預計7月底前宣判，不過小燈泡媽媽王婉諭昨透過臉書怒批，身為被害人母親，卻看新聞才知道審理進度，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」高院則解釋，之前開庭都有傳被害人家屬到庭，但她都不來，且延押庭未規定要傳被害家屬，才未傳她。王婉諭得知高院回應後，昨再度發表聲明強調，一紙通知書，就是連接起被害人重新信賴司法的強力工具，重視被害人的司法改革，應該從這裡開始。

高院：延押庭未規定傳被害家屬才未傳她

王婉諭以「親愛的司法，原來我們近在天邊遠在咫尺」為題發聲明表示，台灣很小，每個人都很近，但資訊落差有時真的拉大了距離。我們國人可愛的地方也在於常常能為他人設身處地著想，這就是為什麼當小燈泡出事時，每個台灣媽媽或家長的心都在淌血。我們是如此靠近，有時卻又如此遙遠，如果溝通可以更簡單明確，誤會當不至於再次發生。

她說，在這一個僅關係到被告是否延長羈押的庭期中，不免會牽扯到整體訴訟程序進行的訊息。而當被害人方掌握訊息的時間晚於公眾時，被害人在偵查程序中的經驗就被喚起了，我們離被害人實質參與審理程序的願景感覺又遠了一點。

提到如何解決，王婉諭認為，如告訴代理人有機會參與程序，被害者那在偵查中永遠晚於媒體知悉訊息的痛苦，就不會再度被喚起。

她最後說，「一個枝微程序中的一紙通知書，就是連接起被害人重新信賴司法的強力工具。一個重視被害人的司法改革，應該從這裡開始。」