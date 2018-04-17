強國酒客互毆 投前議員無辜被扯在台中海8酒店火拼

2018-04-17 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕臉書社團「爆料公社」今晨有社員爆料指稱，前南投林姓縣議員日前在台中海8酒店，與台中某大哥因小姐爭風吃醋發生鬥毆，還附上一段雙方互擲椅子影片還煞有其事加碼稱，江湖恐引發一陣腥風血雨，轄區警方表示，經查證影片場景非該酒店且衝突雙方操中國口音，且追查影片連結發生地點是中國吉林一家餐廳，根本就是「烏龍爆料」。

臉書社團「爆料公社」今晨1點多PO出一則爆料新聞，指南投縣林姓前縣議員本月8日在台中市海8酒店，因為酒店小姐爭風吃醋與台中某大哥鬥毆，據傳林姓前縣議員傷勢嚴重，且與議員起衝突的酒客也是中部某老大，「江湖上風聲鶴唳，恐會引發一陣腥風血雨」。

爆料網友同時附上一段雙方互擲椅子的影片，影片中一群穿著黑色西裝男子，相互拉扯鬥毆，現場不時傳出砸酒瓶的聲響，還加碼指稱「聽說議員是南投縣最大勢力」、「內部消息，議員這掛準備與對方火拼，聽說這個議員之前喝酒很大型，在酒店打過北市議員上過新聞」、「聽說2邊要輸贏了」。

對此「重大治安事故」，轄區台中市第六分局市政派出所副所長王毓新表示，根據爆料衝突時間4月8日，當天該酒店並未營業，經檢視影片內容，衝突雙方均操中國口音，且是在一般的宴客餐廳內，初步研判衝突地點不在台灣，另經追查影片連接出處發現，鬥毆地點在中國吉林長春的一家餐廳內，根本是張冠李戴，移花接木的一段烏龍爆料，籲網友勿以訛傳訛，製造恐慌。