隱瞞凶宅資訊挨告 賣家裝傻判還294萬

2018-04-14 15:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕許姓男子4年前以1550萬元向歐姓屋主購屋，未料過戶後才從鄰居口中得知該屋是凶宅，曾有房客燒炭自殺，認為房屋因此「有瑕疵」，要求減少價金，歐男否認隱瞞凶宅，辯稱許男應從房仲口中知悉此事，且契約書上是否為凶宅欄位的「否」，也是房仲勾選，供詞未獲採信，新北地院判歐男須返還294萬餘元價金，可上訴。

歐男2014年4月以1380萬元向前屋主購買新北市中和區一棟房子，買進時已知該屋是凶宅，2015年6月，歐男轉手賣給許男，雙方談定以1550萬元成交，歐男現賺170萬元，但許男付清購屋款辦理好過戶後，經鄰居告知才驚知2014年1月曾有房客在屋內燒炭自殺，認為歐男刻意隱匿此資訊，此屋為瑕疵品，要求歐男減少價金294萬7千元。

歐男供稱，一般房貸多以房屋價格的7、8成核貸，許男向銀行貸款1588萬餘元，已高出購屋款，顯見他已以低於市場行情價格賣給許男，並無以低價屋冒充高價屋之嫌，且賣屋之事，他全權委託房仲處理，許男應透過房仲得知該屋是凶宅，才能以低於市場行情價買到，而契約書上的現況說明「上開房屋於賣方產權期間是否曾發生過兇殺或自殺致死之情事」，欄位勾選「否」，也是房仲填寫的。

但房仲出庭表示，拿到不動產現況說明書時已勾選完畢，否認知悉該屋是凶宅，法官因此不採信毆男辯詞，經不動產估價師事務所評估價，該屋減損價值為294萬7千元，認定許男請求有據判勝訴。