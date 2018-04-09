院檢霹靂火大結局... 網路男蟲趴趴走 檢不戰了！

為了妨害性自主嫌犯應否覊押，彰化院檢四度交鋒。（圖為合成畫面，記者顏宏駿攝）

2018-04-09 20:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署偵辦一起妨礙性自主案，對於吳姓被告是否要羈押，院檢見解不同，引發檢座口出「法官是不是頭腦不清楚」，差點被當庭逮捕，演生「院檢霹靂火」案外案；檢三度提抗告均獲台中高分院發回更裁，今天雙方第4度交鋒。羈押庭在晚間結束，院方維持原裁定，嫌犯9萬元交保。檢方表示，不會再提抗告。

彰化地院庭長發言人王義閔表示，法官主要考量本案就同一次搜索扣押所得，分次逐批分割分時聲請羈押，無異利用案件分割進行方式，延長偵查中之羈押期間，且被告於在去年被查獲後，之前已羈押近五個月，是以本件被告並無羈押之比必要。

院檢雙方爭戰四回合，引發社會爭議，有法界人士譏諷檢察官濫權、浪費司法資源、歹戲拖棚，但該名被告以網路誘騙未滿14歲少女在網路鏡頭前脫光光，還約出性交易，不從得話出言恐嚇洩照，被害人數至少多達50人，因此社會也有「網路男蟲不能趴趴走」力挺檢察官的聲音。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，該案仍有部分被害人未曝光，嫌犯不排除與這些被害人串證，此見解與高院相同，但檢方基於避免司法資源的浪費，將不再提抗告。