惡老闆性侵打工女學生 老師輔導揭惡行

2018-04-09 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣已婚許姓火鍋店老闆，聘僱年僅15歲的女學生小芳當服務生，卻環抱小芳性騷擾，數天後又性侵害小芳得逞，小芳被性侵害後翌日離職並曠課，學校輔導老師會談時，小芳勉強說出被老闆性侵過程，老師轉報校方與社工，進而揭發老闆的惡行，台中高分院審理時，考量他已認罪並賠償對方和解，性騷擾部份判處徒刑4月，可易科罰金12萬元，性侵害部份判處1年8月，宣告緩刑5年，條件是支付公庫20萬元，參加法治教育15場次。

判決書指出，已婚並育有子女的許男，2016年1月聘僱當時年僅15歲的小芳（化名），於經營的火鍋店當服務生，同年2月14日晚間，於2樓見小芳獨自拿餐具，突然從後方用雙手環抱小芳性騷擾，事隔8天，同年月22日晚間，許男見小芳獨自於2樓逗寵物，強脫衣褲撫摸親吻，再帶入休息室內性侵害得逞。

小芳被性侵害翌日辭職並曠課，學校老師想要輔導她，老師除了透過臉書聯繫小芳，還仔細審閱小芳的臉書，從中得知她已離職，但小芳遲至同年月26日才與老師會晤，老師一再追問她離職原因，她吞吞吐吐說出被性侵害過程，老師立即通報學校、社工，再由社工報警揭發此案。

台中高分院審理時，許男願意認罪，他宣稱自己對員工的關懷，「誤轉」為男女之情，一時衝動釀錯，現已賠償對方和解，他的母親年邁，一個兒子罹患甲狀腺機能亢進疾病，妻子也有宿疾，他如入獄家庭將陷入困頓，希望能獲得緩刑，他願意付錢給公庫或公益團體，回饋社會國家。

台中高分院針對性騷擾部份，依性騷擾防治法判處徒刑4月，可易科罰金12萬元，性侵害部份，依利用權勢性交罪判處徒刑1年8月，不過，考量許男已賠償小芳，小芳也願意原諒許男，宣告緩刑5年，條件是支付公庫20萬元並參加法治教育15場次，性侵害部份可再上訴。

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