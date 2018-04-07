法部連假公布「萬年二審」方案 劍青檢改怒提5問

劍青檢改去年6月在劍潭青年活動中心成立，超過150位檢察官參與。（資料照）

2018-04-07 17:28

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部趁著清明連假期間，公布「一二審檢察官輪調」方案，引起基層檢察官團體「劍青檢改」不滿，認為該方案是確立「萬年二審」，今（7）日聲明嚴正批判並提出5問，要求法務部說明。

法務部的一二審輪調方案，適用於今年起升上二審的檢察官，即檢察官於二審服務3年後，應回到一審，不過如果是現在已是在二審檢察官，則可自願回到一審，但無強制性。

劍青檢改批評，該方案未改革舊二審的檢察官，讓「萬年二審」續存，根本是條不歸路，除了嚴正抗議外，也要求法務部回答5個問題。

一、請問法務部，確立萬年二審，如何落實你所謂的精緻偵查？

二、請問法務部，確立萬年二審，如何活化人事激勵或淘汰檢察官？

三、請問法務部，確立萬年二審，如何促進檢察體系團結運作？

四、請問法務部，即使每年輪調10人以內，都做不到嗎？

五、請問法務部，檢察人事改革是否到此為止了？

法務部指出，目前正值連假，一切回應須等上班時間再行研議，屆時再予以答覆。

以下為劍青檢改全文：

劍青檢改聲明：五問法務部

對於法務部107年4月6日趁連假確立「萬年二審」，我們嚴正批判並提出五問！

不論經過多少次溝通協調、不論舉辦過多少次研討會、發表過多少公開文章、也不論民調已展現全國檢察官有多們深切地盼望，法務部依然在107年4月6日清明連假期間公布輪調方案，確立了「保護萬年二審」的不歸路。除了沉痛、嚴正抗議之外，我們也要請法務部在國人面前，公開回答以下五個問題，以受公評：

一、請問法務部，確立萬年二審，如何落實你所謂的精緻偵查？

法務部新聞稿自己說，「為落實精緻偵查政策，提升檢察官本職學能，強化辦案經驗傳承，有必要增加不同審級檢察業務之歷練。」那為何現任二審檢察官可以除外？難道為了精緻一審偵查，所以必須確保他們不可回任一審嗎？這是甚麼神邏輯？我們還要問，萬年二審一旦確立，油水徹底分離，還要如何實現「增加不同審級歷練、經驗傳承」的政策目標？這根本自相矛盾。何況，長期遠離科技環境、偵查技巧與現實脈動的萬年二審，卻要執掌再議發回的權柄，這就是法務部所規劃的精緻一審偵查？

二、請問法務部，確立萬年二審，如何活化人事激勵或淘汰檢察官？

我國一審檢察官1,165人，二審檢察官179人，比例是6.5比1。日本一審檢察官2,606人，二審檢察官130人，比例是20比1。我國二審檢察官竟然比日本還多，一二審所佔比數也遠高於日本。近十年來，我國一審案件飆升，二審案件下降，其員額早該減少，近年更已趨近飽和。如果確立萬年二審，未來每年新增二審員額只剩零頭，而且接下來20年都如此，這是法務部想要的活化人事制度嗎？原本的油水分離已經夠糟了，現在要讓油從液體再昇華成為固體嗎？如果採取制度性的強制輪調，透過一二審及各地循環的活水轉動，不是更可能有效激勵或淘汰檢察官嗎？法務部的人事制度有前瞻性的規劃嗎？

三、請問法務部，確立萬年二審，如何促進檢察體系團結運作？

法務部的方案，以今年作區隔，從今年起調升二審的檢察官，適用3年回任的新制，去年以前的則免強制輪調，成為萬年二審。變成不看工作表現，和酒一樣看年份，更將檢察官群體硬生生割裂成兩半。以後，檢察官群體內將出現「強制輪調檢察官」與「萬年二審檢察官」之分，兩者所處的管考環境、評鑑標準都不一樣，一種薪水兩種人生。請問法務部，這樣的人事制度公平嗎？新二審情何以堪？舊二審被千夫所指又何辜？如此制度造就對立，法務部難道是要成為破壞檢察體系團結的元兇嗎？

四、請問法務部，即使每年輪調10人以內，都做不到嗎？

我國二審檢察官為179人，在劍青檢改提供全國票選的五種方案中，即使採取相對保守的陳參事方案，也只要求每年舊二審中輪調10人。扣掉有些自願回任的，需要強制的頂多5、6人。法務部難道從179人都挑不出來嗎？檢察機關有這麼僵固嗎？如此緩步漸進的改革，大家都已經幫法務部設想好了，連這樣都還不能做嗎？請法務部明白回應，為何不能做？到底是不能做，還是不願意做？

五、請問法務部，檢察人事改革是否到此為止了？

從司改國是會議到現在已經一年，法務部的檢察改革只有把地檢署招牌減去「法院」二字（甚至連公文書都因為還沒修法而未改）。至於地檢署主任票選制度改革，是各地檢署基層檢察官風起雲湧的推動，以及檢察長柔性接納所致。法務部除了被動接收成果以外，昨天公布的一二審輪調歷練方案，等同於將「萬年二審」明文法制化。請問法務部，檢察人事改革就是這樣嗎？檢察改革是否不會再繼續推動？

請法務部負責任、不閃躲地，對全國檢察官、全國人民，回應上列問題，以受公評！