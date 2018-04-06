台灣燈會廠商欠薪逾200人 26日調解

台灣燈會童玩廠商欠薪超過2百人。（資料照）

2018-04-06 14:05

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台灣燈會已結束20多天，但童玩區廠商不僅貨款還未付清，並積欠工讀生薪水，受影響者逾200人，嘉義縣政府社會局於清明連假前接獲部份勞工調解申請書，排定4月26日調解。

燈會童玩區哆啦A夢和萌樂園的廠商印可行銷公司，被投訴指原本承諾3月31日要支付員工薪水，但都已經4月了仍無下文，遭欠薪員工在line組織一個聯繫群組，結果一口氣湧入200多位成員，大家都說沒領到薪水。

投訴人指出，印可公司的協力廠商有些還沒有收到貨款，積欠員工的薪水可能也超過500萬元，而且「吵的人有糖吃」，有20多位員工因一再找公司要薪水已陸續領到，但等公司指令者卻痴等。

據了解，印可公司在台灣燈會童玩區展出哆啦A夢和萌樂園，支付日本版權費和場地費等合計花了約5000萬元，但門票收入只有2000餘萬元，致資金調度捉襟見肘，衍生積欠貨款和薪資問題。

縣府指出，這次燈會所規劃「童趣玩嘉燈區」為零預算且其經營方式係由得標廠商「自負盈虧」，工讀生薪資尚未發放為勞動契約薪資糾紛，縣府已電請該公司儘速處理，社會局也已排定勞資調解時間。