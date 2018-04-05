太巧了！ 兄弟分區開店接連遭竊 小偷竟是同一人

2018-04-05 19:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局民權派出所日前接獲民眾報案指店內遊戲光碟片遭竊，員警到場過濾店內監視器畫面發現疑似陳姓慣竊所為，進一步循線將陳嫌逮捕歸案，經擴大清查發現，陳嫌於案發後也曾在北區某遊戲光碟店行竊，巧合的是該店負責人竟是該件被害人的胞兄，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，住嘉義縣的42歲陳男曾在台中工作，平日愛玩PS4、3DS遊戲機，然因工作不穩定買不起新的遊戲光碟片，竟異想天開自嘉義搭火車到遊戲光碟專賣店較多的台中市行竊。

他特地在台中火車站附近租機車，騎至西區一家電玩店物色遊戲片，再趁店家不注意時，下手行竊架上的PS4遊戲光碟勇者鬥惡龍11代-尋覓適去的時光及3DS神奇寶貝究極日版（價值3280元），再藏於外套內佯裝若無其事離去。

陳嫌得手後食髓知味，再騎車到北區另家電玩店以相同手法竊取PSV刀劍神域LS中文版、PS4人中之龍中文版及N3DS神奇寶貝究極之日中文版等3片遊戲光碟（價值5070元），警方獲報調閱相關監視器，發現陳嫌犯案後騎乘出租車離開根據車牌以車追人，進一步到租車行調閱陳嫌相關資料後循線逮人，這才發現兩家遭竊的遊戲光碟店負責人竟是親兄弟。

陳嫌起初聲稱不會玩電動遊戲怎可能會偷光碟?經警方出示蒐證資料後始坦承不諱，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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