清明公墓火警多 台南消防弟兄疲於奔命

一個公墓好幾個起火點。（記者楊金城攝）

2018-04-05 13:42

〔記者楊金城／台南報導〕今天是清明節，台南各地公墓火警從昨天開始就陸續傳出，今天上午更多，各地消防分隊動員，疲於奔命，連義消也來幫忙，由於火警多，一個公墓內也有很多起火點，讓打火弟兄忙翻了，有時候延遲抵達，有民眾批評：「台南市跟本就是無政府狀態」，讓警消很不是滋味。

因火警多，不少打火弟兄累壞了倒地休息，內衣都濕透了，陳姓義消說，民眾在清理墓地雜木後就放火一燒，也沒在管，燒金紙也未澆息灰燼，風一來、野火起，使得公墓火警多，民眾不注意，打火弟兄來收拾，又怪消防隊來的慢，批評「無政府狀態」實在沒道理。

像第二大隊所屬的楠西、南化昨晚公墓火警延燒山林火警，滅火一打就要好幾個小時。新營急水溪行水區火警，火舌竄燒，朝打火弟兄而來，讓人嚇壞，警消還是和火勢奮戰，連夜打火。

今天上午學甲新頭港公墓火警，消防隊因延遲抵達就被罵，警消只能默默承受。

台南市消防局第一消防大隊統計，4/4總共11件公墓火警，分別是新營2、鹽水2、白河4、東山1、東原2。

今天清明節到中午統計就有17件，分別是新營2、柳營3、鹽水2、白河7、東原3。

第一大隊大隊長丁春能說，祭祖掃墓用火燒較不敬，讓祖先在地下受熱受苦；若不慎引起山林火警，使消防人員疲於奔命，是在浪費社會資源。另方面放火燒也會造成空氣污染影響PM 2.5的品質，呼籲民眾掃墓要慎防火源。

第三大隊統計今天中午為止，有佳里3件、七股2件、學甲2件、將軍2件、北門2件公墓火警，副大隊長王金山說，算件數也不準，因爲同一案件地點附近會有多處火點，一處一處慢慢滅火，目前基層消防分隊同仁還在現場滅火，呼籲市民掃墓焚燒紙錢，要多注意安全。