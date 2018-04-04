願做「任何事」抵120元車費 司機看她一眼直衝警所

2018-04-04 23:37

〔記者王捷／台南報導〕葉姓女子在台南市東區攔了計程車，好不容易到了目的地，但葉女左掏又翻就是找不出120元車資，她要求司機等一下她朋友就會來付車資，但司機不肯，揚言若不付錢就只能到警所了，但葉女苦苦哀求什麼都可以就是不能去警所，原來葉女身上有1小包安毒，司機將她載去警所後，警方在葉女身上查獲毒品，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

79年次的葉女有毒品前科，是強制驗尿的對象，上個月31日下午，她在市區攔下計程車，打算去找朋友，不過途中一直喃喃自語，連自己要上哪都不曉得，變更了幾次目的地，讓小黃司機很擔心，還好很快就到達目的地，並向葉女收取120元車資。

不過葉女在車上左翻右找，全身上下連100元都沒有，手機也剛好沒電，央求司機在原地等一下等朋友來，不然就是去下一個地點，有朋友會出來幫忙付錢，但是司機覺得葉女怪怪的，不願繼續載她，向她說不然到警所請警方幫忙？

葉女聽到警所後，向司機說怎樣「都可以」就是不能去警所，但司機看了葉女一會兒，擔心葉女會做出激進的舉動，假意同意要載葉女去另一個目的地，但直接開到鄰近的警所請警方幫忙。

警方查證葉女身分，發現她毒品前科累累，在葉女同意後，搜索她的包包，警方在手提包內的零錢包內發現安非他命1小包、吸食器1個，但葉女見狀立即向警方辯稱，零錢包是她的沒錯，但是裡面為何會有安非他命及吸食器，她完全不知情，訊後警方依法查扣毒品、吸食器，依毒品罪嫌移送地檢偵辦。

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