高中生持偽鈔福利社洗錢 警：恐面臨3~10年刑責

2018-04-02 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市兩名高中生去年底透過友人介紹，以1張千元真鈔兌換6張偽鈔的方式換入偽鈔，並在校園福利社買東西洗錢，校方發現報案，警方往上追查，查出以阮姓女子為首的偽鈔集團，在嘉義以彩色數位輸出方式印偽鈔，並由集團成員前往中彰投等地的檳榔攤、加油站兌換，警方提醒偽鈔的「光影變化箔膜」以黏貼方式變造，觸感不平整，紙質也不佳，提醒民眾多加小心就可辨識真偽，訊後將阮女等12人移送法辦。

台中市兩所私立高中，去年底先後發現有同學持偽鈔到學校的福利社消費洗錢，其中一人得手一次後，食髓知味繼續拿偽鈔換真鈔，校方發現報警，霧峰分局與刑事警察局偵6大隊第2隊共組專案小組追查。

警方表示，追查後發現該集團以越籍阮姓女子為首，阮女丈夫之前已因偽鈔案被捕，沒想到阮女繼續和他人合作印製偽鈔，該集團在嘉義的據點今年2月已被雲林警方查獲，霧峰警方持續追查，陸續逮捕阮女等12名集團成員。

據了解，兩名年紀19歲的高中生，是因打工認識偽鈔集團成員，以1張千元真鈔兌換6張偽鈔的方式換入偽鈔，再拿著偽鈔到學校福利社買東西洗錢，原以為不會被發現，卻被校方人員認出報警逮人，因觸犯《行使偽造貨幣》罪嫌，將面臨3年以上10年以下的刑責。

霧峰分局偵查隊長陳文哲表示，該集團是以彩色數位輸出方式印製偽鈔，因非鈔券紙，紙材無凹版印紋和凸取效果，摸起來觸感和真鈔有異，尤其是偽造仟元鈔上的「光影變化箔膜」，是以黏貼方式變造，摸起來明顯不平整，不像真鈔安全線與鈔券密合，提醒民眾仔細辨識就可分辨。