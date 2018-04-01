姊弟戀恐怖情人 男子持刀追殺前女友

彭男因持刀拒捕，被警方噴辣椒水控制，當場痛苦難耐。（記者張勳騰翻攝）

2018-04-01 13:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣30歲彭姓男子與44歲林姓女子「姊弟戀」，兩人最近因故分手，彭男昨天傍晚在女子住處發生口角，對前女友拳打腳踢，後來又跑到林女上班地點糾纏，甚至出言恐嚇，「你沒交代清楚就分手，我就要讓妳死，不然我寧願被關!」，後來彭男持刀欲追砍女友，警方趕抵，使用辣椒水將彭男壓制，他因痛苦難耐不斷哭泣跪地磕頭求饒，要求給水清洗眼睛。

警方調查，這對姊弟戀已交往近5年，最近疑因金錢糾紛而分手，彭男昨天下午在林女住處因口角，對林女拳打腳踢，致林女頸部紅腫、手腳等多處瘀挫傷。

一個小時後，彭男又跑到林女上班的腳底按摩店希望能談復合，未料，彭男卻出言恐嚇：「妳沒交代清楚就分手，我就要讓你死，不然我寧願被關！」林女拿手機報警，彭男搶下手機砸毀，隨後取出隨身的水果刀，欲追殺女友，女友見狀趕快往店外逃跑。

當時，彭男看有警車經過，又恐嚇林女說「如果警察往我來，就先殺你！」等語，隨後，苗栗警方趕抵現場，喝斥彭男將刀放下，惟彭男不聽勸告，警方立即使用辣椒水控制，再以警棍壓制彭男。

彭男因為眼睛被警方辣椒水噴到痛苦難耐，不斷哭泣跪地磕頭求饒，還向警方說他錯了，直喊給他水清洗眼睛，警方先讓他清洗後，押回派出所偵辦。

彭男供稱，持刀僅是嚇嚇前女友，希望能挽回感情，坐下來好好談。苗栗警分局也緊急替林女聲請核發緊急保護令。苗栗警方今天依家庭暴力防治法、傷害、恐嚇等罪嫌將彭男送辦。

彭男被警方噴辣椒水控制，痛苦難耐，求警方讓他用水清洗。（記者張勳騰翻攝）

彭男被警方噴辣椒水控制，痛苦難耐，當場跪地向警方求饒。（記者張勳騰翻攝）