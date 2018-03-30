工廠勒令停工偷啟爐 桃園洗衣大廠負責人被訴

2018-03-30 13:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕去年10月間曾被桃園市環境保護局查獲無照操作固定污染源設備（蒸氣鍋爐），而被勒令停工的蘆竹區洗衣業裕盛東公司，經桃園市環保局於去年12月中旬再度稽查發現，57歲邵姓負責人於停工期間又逕自操作蒸氣鍋爐，將他移送檢方偵辦。今桃園地檢署偵結，認邵男違反「空氣污染防制法」將他起訴，面臨1年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元至1百萬元罰金。

起訴指出，去年10月6日桃園市環保局前往該公司稽查時發現，公司內設有一座每小時產生蒸氣量7200公斤的蒸氣鍋爐，所設置的空氣污染防制設備未領有市府核發的許可，即逕自操作固定污染源，去年12月11日依違反「空氣污染防制法」裁處該公司罰鍰10萬元，並勒令停工、要求須取得固定汙染源操作許可證後才可操作，還需上環境講習8小時。

邵男明知空氣污染防制設備須取得市府核發的許可後才可操作，仍持續操作蒸氣鍋爐排放污染，被環保局於去年12月29日前往稽查時，查獲廠方在勒令停工期間仍違法操作，遂將邱男移送檢方偵辦。

檢方偵訊，邵男坦承犯行；訊後檢察官依桃園市環保局環境稽查工作紀錄表、照片、桃園市政府執行違反空氣汙染防制法案件裁決書等，依「空氣汙染防制法罪嫌」將邵男起訴。