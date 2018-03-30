工廠勒令停工偷啟爐 桃園洗衣大廠負責人被訴

2018-03-30 13:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕去年10月間曾被桃園市環境保護局查獲無照操作固定污染源設備（蒸氣鍋爐），而被勒令停工的蘆竹區洗衣業裕盛東公司，經桃園市環保局於去年12月中旬再度稽查發現，57歲邵姓負責人於停工期間又逕自操作蒸氣鍋爐，將他移送檢方偵辦。今桃園地檢署偵結，認邵男違反「空氣污染防制法」將他起訴，面臨1年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元至1百萬元罰金。

起訴指出，去年10月6日桃園市環保局前往該公司稽查時發現，公司內設有一座每小時產生蒸氣量7200公斤的蒸氣鍋爐，所設置的空氣污染防制設備未領有市府核發的許可，即逕自操作固定污染源，去年12月11日依違反「空氣污染防制法」裁處該公司罰鍰10萬元，並勒令停工、要求須取得固定汙染源操作許可證後才可操作，還需上環境講習8小時。

邵男明知空氣污染防制設備須取得市府核發的許可後才可操作，仍持續操作蒸氣鍋爐排放污染，被環保局於去年12月29日前往稽查時，查獲廠方在勒令停工期間仍違法操作，遂將邱男移送檢方偵辦。

檢方偵訊，邵男坦承犯行；訊後檢察官依桃園市環保局環境稽查工作紀錄表、照片、桃園市政府執行違反空氣汙染防制法案件裁決書等，依「空氣汙染防制法罪嫌」將邵男起訴。

  • 桃園市蘆竹區的裕盛東公司所設置的空氣污染防制設備未領有市府核發的許可，被勒令停工後又逕自操作蒸氣鍋爐被桃園市環境保護局查獲，57歲邵姓負責人移送法辦。今桃園地檢署偵結，認邵男違反「空氣污染防制法」將他起訴。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市蘆竹區的裕盛東公司所設置的空氣污染防制設備未領有市府核發的許可，被勒令停工後又逕自操作蒸氣鍋爐被桃園市環境保護局查獲，57歲邵姓負責人移送法辦。今桃園地檢署偵結，認邵男違反「空氣污染防制法」將他起訴。（記者魏瑾筠攝）

相關關鍵字： 洗衣業 空氣污染防制法