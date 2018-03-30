獨家》悲慘！4個月男嬰哭鬧 雙手雙腳遭生父徒手拗斷

男嬰身體淤青及左腿骨折包紮。（記者彭健禮翻攝）

2018-03-30 12:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名男嬰出生滿月後，只要哭鬧吵人，就遭從事綁鐵工的父親殘暴對待，至少8次以上，雙手雙腳都有遭徒手扳扭的骨折傷勢，多達5處；男嬰甚至如同遭猛獸獵殺的獵物，被父親用嘴咬住一隻手，再以手用力撕扯。男嬰於4個月大時，在一回受暴中受傷流血不止、奄奄一息，送醫急救才保住一命，而男嬰的媽媽竟編謊袒護丈夫、誤導檢警偵辦。男嬰雙親原被裁定交保，但付不出保釋金，現被限制住居，檢方依重傷害未遂罪嫌，將男嬰雙親起訴，並請法院從重量刑。

檢警調查，男嬰的父親21歲、母親20歲；男嬰父在106年2月間、兒子出生滿月後，因情緒管理不佳，單獨在房內照顧兒子時，多次徒手對兒子施暴，用力拉扯、拗折兒子的四肢，造成兒子受有右手臂肱股骨折、右側大腿骨骨折、右側脛骨骨折、左側大腿骨骨折、左側脛骨骨折等傷害。

男嬰父在106年5月9日下午，再度施暴，除用手毆打，並用嘴巴咬住兒子的左手，徒手用力拉扯、扳拗兒子的四肢，造成兒子左後膝窩內側撕裂傷及左側近端脛骨閉鎖性骨折（含左側橈、尺骨骨折），及左手臂咬痕和全身多處瘀傷等傷害。

男嬰也因左後膝窩內側長達8公分的撕裂傷流血不止，雙親見苗頭不對，才將男嬰送醫急救。男嬰到院時，因流血過多，已奄奄一息，幸經醫護人員及時治療，才保住小命。

醫院也發現男嬰身上有多處淤青等傷勢，經照X光，赫然發現，男嬰四肢都有骨折情形，遂通報縣府社會處、警方介入。

男嬰母袒護編謊 企圖誤導辦案

但男嬰父起初面對醫護人員、警方及社工人員的詢問，均諉稱「不知道」，也稱骨折「看不出來」、「要問妻子」，否認毆打男嬰。男嬰母更謊稱兒子的傷，可能是委託友人「彤彤」照顧所致。但經檢警偵查半年多，一一戳破謊言，夫妻倆才坦承犯行。

男嬰父坦言，兒子的傷勢，都是他造成的，自從兒子滿月後，只要兒子哭鬧，他就以徒手拉扯、拗折兒子手腳的方式，要兒子住嘴；至少已經有傷害兒子8次，但他每次動手完就後悔了，「妻子也有叫我不要打小孩。」

男嬰母則供稱，丈夫獨自照顧兒子後，她幫兒子洗澡時多次發現兒子身體會有新傷痕；她知道這些傷勢都是丈夫造成，因她要袒護丈夫，才在檢警訊問時，亂講說是「彤彤」造成的。

這對年輕夫妻與家人同住，但家人表示，夫妻居住在3樓房間，男嬰由夫妻倆照顧，夫妻倆也不曾要求家人幫忙照顧，因夫妻倆工作收入不多，也沒辦法將男嬰托給保母。

檢方：同感悲憤 建請從重量刑

檢方痛斥，魏男是一個智識正常的成年男子，卻對甫出生滿4個月、毫無反抗、求援能力的兒子，毫無愛惜之心，也未盡生父對新生兒之保護義務，反而無故徒手毆打、扭斷兒子的四肢，施以凌虐，不捨「男嬰遭生父扭斷四肢當下所受之痛處、傷害及無助，一般社會大眾對此應同感悲憤」。

對於男嬰母容任丈夫，更掩飾丈夫惡行，編織謊言，使檢警疲於奔命，調動多名警力至多處監視錄影畫面檔案、通聯紀錄及進行訪查，方發現並無「彤彤」此人，也造成司法資源嚴重浪費，檢方也請依法從重量刑。

檢方指出，男嬰就醫後，經安排腦部超音波無明顯出血或異常，眼科會診未見視網膜出血，所受傷勢已逐漸復原，四肢重要機能雖未受減損，但仍有左手、左腳外翻的後遺症，目前仍須持續復健治療；男嬰現已被安置。

檢方表示，男嬰父對兒子的凌虐、傷害行為，應屬重傷害罪，但因目前上無法確診有無永久性傷害及四肢機能，因此，以重傷害未遂罪嫌將夫婦起訴。

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