鄭家堯性侵混血少女 高院改重判7年6月

2018-03-29 11:29

〔記者楊國文／台北報導〕藝人林依晨前男友鄭家堯被控多次性侵13歲混血少女，還以慶生為由載少女遊宜蘭礁溪發生性行為，檢方偵查時勘驗鄭男生殖器特徵，發現被害少女描述相符，一審僅認定鄭涉兩罪，輕判2年8月，上訴後，少女父親痛斥「他（鄭男）對女兒做了天大的傷害，難以彌補」，高等法院認定鄭男犯4件性侵，今改判7年6月重罪。可上訴。

被害少女的父親今出庭聆判，指「我的母國，性侵一次就判10年了」，怒斥一審輕判的不當，對高院今天判鄭男7年半結果，認為應判更重，後改口表示「還可以接受」，他並指出，鄭男對女兒、家人至今未道歉過，也沒有悔意，「鄭男對女人而言都是重大威脅」。

49歲的鄭家堯2013年因單車運動而結識少女的父親，2014年2月，鄭男被控趁著教少女功課、獨處時，多次猥褻性侵；同年8月，鄭開車載少女至礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交，返途又在車內要求少女口交。

鄭卻辯稱，只與少女出遊，沒有親密關係，少女的父親曾向他借17萬5000元，不滿被催債，少女幫父親出氣才指控他。

檢方當庭勘驗鄭男生殖器特徵，與少女描述相符；相對地，法院另傳一名長期為鄭男服務的女按摩師作證，她雖多次為鄭按摩，也不知他下體特徵；法官認為若非「近距離」目睹，少女無法描述得和事實如此貼近，採信少女證詞，依與未成年少女性交等罪將鄭男起訴。

士林地院審理認為，少女對性事懵懂無知，卻能詳述性侵時間、地點、方式，加上兩造測謊，少女通過、鄭男未過，認定「礁溪事件」屬實，判鄭男2年8月，至於少女另指2014年2至4月遭猥褻、性侵25次，一審認定罪證不足。全案上訴高院。