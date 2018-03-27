警界超萌「反恐小組」成軍 花博、選舉維安靠牠們！

警犬Pinky。（記者許國楨攝）

2018-03-27 16:57

〔記者許國楨／台中報導〕因應台中市今年起將陸續舉辦世界花卉博覽會、九合一選舉及青年奧運會等大型活動，台中市警犬隊今天正式成軍亮相，這支隊伍由美女隊長率領9名戰技精良的警界菁英，以及8隻訓練有素的警犬組成，將肩負起反恐防爆、緝毒偵搜及凶嫌搜捕的重責大任，以最高規格維護市民的安全。

台中市警局警犬隊於1年前開始籌備，隊部設於已經裁撤的烏日區溪尾駐在所，原規劃配置4隻警犬，後來因應需求再增加4隻，總計8隻，開隊元老4隻警犬品種都是拉布拉多，1黃3黑，都是母狗，並以台中市警局英文縮寫「TCPB」命名為Tiny、Candy、Pinky和Bobby，去年送到新北市由4名訓犬員警陪同受訓，上週才結訓返回隊部。

隊長陳玉梅說，Tiny的體型迷你，跟英文名字相同；Candy最愛撒嬌、最黏人；Pinky則好像有顆粉紅少女心、注重外貌；Bobby是警犬隊內的大姐頭，4隻的平均年齡約一歲半，專長爆烈物偵檢及毒品偵搜，至於新添生力軍有2隻台灣犬，1公1母，分叫King與Nice，2隻都9個多月大，目前已進行初階嗅覺訓練，另1隻比利時狼犬叫「忍者」，1歲1月大，還有德國狼犬「歐迪」，只有3個月大。

但警犬光會找毒品、爆裂物是不夠的，加上拉布拉多生性溫和，喜歡與人相處，但狼犬天性使然，穩定性高也有攻擊欲望，因此還訓練比利時狼犬「忍者」擔任警衛犬工作，牠會在指令下攻擊「咬捕」手持槍械、刀刃的不法分子，而今天除了2隻台灣犬外，萌樣破表的「歐迪」也與另5隻警犬一起亮相參加揭牌典禮。

4隻拉不拉多警犬現場演練行李箱、汽機車等爆烈物或違禁品的嗅聞，「忍者」則演練攻擊不法分子的狠勁，逼真的過程讓大家印象深刻；主持警犬隊揭牌典禮的市長林佳龍說，警犬訓練有素令人大開眼界，可說是增加警力打擊犯罪的生力軍，包括今年台中世界花卉博覽會，以及緊接著明年登場的東亞青運動會、後年的世界蘭花會議等大型活動盛事都將負起維安反恐及緝毒等任務，讓市民更安居樂業。

警犬現場演練行李箱、汽機車等爆烈物或違禁品的嗅聞。（記者許國楨攝）

警犬Tiny。（記者許國楨攝）

警犬Candy。（記者許國楨攝）

警犬Pinky。（記者許國楨攝）

萌樣破表的小警犬「歐迪」。（記者許國楨攝）

警犬現場演練行李箱、汽機車等爆烈物或違禁品的嗅聞。（記者許國楨攝）

警犬「忍者」。（記者許國楨攝）

「忍者」演練攻擊不法分子的狠勁。（記者許國楨攝）

「忍者」演練攻擊不法分子的狠勁。（記者許國楨攝）

今天亮相的6隻警犬各有特色。（記者許國楨翻攝）

今天亮相的6隻警犬各有特色。（記者許國楨翻攝）

今天亮相的6隻警犬各有特色。（記者許國楨翻攝）

今天亮相的6隻警犬各有特色。（記者許國楨翻攝）

今天亮相的6隻警犬各有特色。（記者許國楨翻攝）