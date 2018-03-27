涉安泰銀詐貸案，台北城飯店董座拘提到案。（資料照）

2018-03-27 10:18

〔記者謝君臨／台北報導〕將大稻埕古蹟打造成「台北城飯店」，堪稱台灣首間古蹟飯店推手的印象台灣飯店集團董事長林原廣，驚傳捲入安泰銀詐貸案！檢調懷疑，林4年前涉以台北城飯店需要裝潢名義，透過負責裝潢工程的大都會機電工程公司取得不實發票憑證，向安泰銀詐貸2億元來填補資金缺口；檢調昨晚拘提林原廣與執行董事廖婉瑩，並逮捕1名入境的重要關係人，今早進行訊問，訊後不排除聲押。

因辦案人員上週執行搜索、約談行動時，林並未到案，檢方核發拘票後，昨晚拘提林原廣、廖婉瑩到案；調查局新北調查處目前正在訊問林、廖等3人，晚間將移送北檢複訊。

檢調懷疑，2014年間林原廣疑似籌措資金失利，產生2億1千萬元缺口，適逢台北城飯店需要裝潢，林涉嫌透過大都會機電工程公司，找來記帳士協助開立不實發票憑證，再由負責財務調度的台北城飯店監察人廖婉瑩製作假金流，將原本估計僅約1億元的裝潢工程款墊高，向安泰銀申貸3億6千萬元，最後獲安泰銀核貸2億元。

檢調清查金流，發現安泰銀核貸的2億元資金，最終疑回流到林原廣與廖婉瑩手中，認定2人涉嫌重大，3月23日搜索台北城飯店與相關人等住所共5處，除查扣帳冊、銀行往來明細等證物，也同步約談林、廖、大都會機電工程公司登記負責人賴文賓（林男小舅子）等11人到案，但林、廖卻神隱不知所蹤，經漏夜偵訊，檢方24日凌晨將賴文賓等人以證人身分請回。

據悉，林原廣原向檢調表明會到案說明，後來卻失信，檢調掌握2人行蹤，昨晚拘提2人到案，並在機場拘提1名入境的涉案關係人，目前新北處正在初訊中，全案朝詐欺、違反銀行法、商業會計法等罪方向偵辦。