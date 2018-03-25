不肖子孫老愛「火烤祖先」 消防弟兄疲於奔命

屏南消防弟兄疲於奔命。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-25 21:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這個月正是民眾掃墓旺季，恆春半島不少公墓都會提早整理，疑有部分不肖子孫便宜行事，直接放火焚燒墓地上的雜木野草，如同「火烤祖先」，還引發無法收拾的野草火警，截至昨天為止，已經超過160件以上，甚至連龍坑生態保護區都受害，屏東縣消防局第四大隊特別呼籲民眾「人離火滅」，切勿任意引火燃燒影響林木生態。

根據屏縣消防局第四大隊統計，光是掃墓熱門時段三月份引發的雜草火警，恆春半島就高達160件以上，公墓眾多的恆春消防分隊轄區就囊括64件之多，以平均每件火警出動2車10人計算，這個月警義消至少為此出勤320車次、1600人次以上。

第四大隊大隊長陳建男表示，近期這些雜草火警，大多「剛好」在公墓周邊輪流發生，經許多民眾投訴，只稱有人刻意引火燃燒，只因為懶得集中割除的雜木，但警消到場滅火時，都未發現有民眾刻意放火情況，只能相信火警是不小心引發，提醒掃墓民眾小心。

一名宗教禮俗專家指出，民眾掃墓是集中焚燒紙錢給祖先祭拜，如刻意引火焚燒公墓草木，無疑是在祖先的家中縱火，弄的整個墓園一片焦黑，實在是對祖先極不禮貌，放火整理墓園的陋習應該根除，別再「火烤祖先」大不敬。

屏縣消防局第四大隊呼籲，民眾掃墓切勿刻意引火焚燒，祭祖時記得「四不二記」口訣，務必不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；記得滅餘燼、記得收垃圾。

疑有部分不肖子孫便宜行事，直接放火焚燒墓地的雜木野草「火烤祖先」。（記者蔡宗憲攝）

掃墓熱門時段三月份引發的雜草火警，恆春半島就高達160件以上。（記者蔡宗憲攝）