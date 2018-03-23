性侵智能障礙女 機警父憑電話帳單揪出惡狼

2018-03-23 20:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕40歲王姓男子遭控對有智能障礙的26歲女網友性侵，第一次見面就硬要求對方口交，不顧對方大喊「不喜歡」、「噁心想吐」，甚至還帶對方到通訊行辦新手機、門號，再據為己用涉犯詐欺，直到女網友父親發現女兒欠下萬元的電話帳單，才驚知此事，新北地院今依乘機性交罪判王男有期徒刑3年4月，詐欺部分因無法證明手機被王拿走及王有使用門號，認定罪證不足判無罪，仍可上訴。

判決指出，王男在「愛情公寓」交友網站認識被害女網友，2015年1月約對方在林口長庚醫院附近超商見面，當天即將人帶回新北五股住處，逼迫對方口交。2016年5月，女網友父親收到女兒手機電話費帳單，發現欠款高達近1萬5千元，詢電話申辦資料追查到王男住處，才揪出王男這匹惡狼。

王男到案後否認犯行，辯稱女網友講話速度很快，沒察覺她有智能障礙，對方主動要幫他口交，雙方是兩情相悅。事後女網友要他帶她去手機店辦手機，還拜託他當聯絡人，手機跟門號都是她拿走的。

法院調查，王男起先表示2人是在住處發生性關係，審理時又改稱在車上，加上社工與曾承辦女網友失蹤案的員警均表示，她說話方式異於常人，感覺得出是智能障礙者，因此不採信王男辯詞。

法官認為，案發後3天，被列為失蹤人口的女網友被警尋獲，當時女網友就曾告訴父親被性侵，只是無法說清王男身分，直到收到電信公司寄到女網友戶籍地址的欠費帳單，查詢申登人資料才發現女兒被王男性侵。