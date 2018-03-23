關西又見白色泡沫污染溪水 這次換水坑溪…

新竹縣關西鎮繼牛欄河之後，今天再度在大同里水坑溪出現白色泡沫充斥水面的污染事件，地方把矛頭指向位於上游的半導體製造業者。（記者黃美珠攝）

2018-03-23 19:44

〔記者黃美珠／關西報導〕繼牛欄河上週出現綿延如雪的白色泡沫污染，新竹縣關西鎮大同里水坑溪今天（23日）也出現數百公尺長水域間歇性出現白色泡沫，雖然主要出現在跌水處，新竹縣政府環保局到場採樣也確認溪水酸鹼值正常，但沿線飄散輕重不一的消毒水味，地方人士和環保局都懷疑是上游利汎科技公司肇禍，已採工廠排水口水樣調查釐清。

利汎科技對於記者的查證沒有回應，不過對環保局表示，他們的廢水處理作業操作一切正常，放流水沒有任何異常。

行政院政務顧問黃源慶卻說，他接到鄉親通報水坑溪遭污染，到場了解也隨環保局人員進廠查看，發現利汎科技的污水處理池有跟溪水水面相同的白色泡沫。他雖了解環保局官員用科學方式檢測溪水酸鹼值呈現正常，但正常的溪水是不可能有白色泡沫，還飄散消毒水臭味的，所以，這次污染事件，他不認為業者可以置身事外。

他說，關西2週2起白色泡沫污染水事件，他決定行文行政院，建請經濟部通盤檢討化工廠存在於水源頭的問題，如果可以，都應該遷走！

縣府環保局表示，過去5年，利汎科技已因放流水不符標準而被開罰過6次、共44萬多元。

今天水坑溪最上游開始有白色泡沫出現的地方，就是利汎科技放流水管與放流水承接水體的承接處，距離工廠放流口大約有2、300公尺遠。

而這個放流水承接點以下6、700公尺長的跌水處，都有白色泡沫或其殘跡，現場並有輕重不等的消毒水味，確實讓人不得不懷疑是利汎科技廢水排放又出了狀況。

環保局表示，利汎科技作為半導體製造業，製程中會使用到有毒的氰化物。為了破解氰化物的毒性，在廢水處理的「前處理」上，業者會先以「次氯酸鈉」把氰化物去了毒性後才納入廢水，再經廢水處理，符合標準才能對外放流。

環保局說，這個次氯酸鈉其實就是漂白水，常用於淨水程序中，出現在溪水是會起泡，不過它很容易被氧化分解掉，再加上有溪水的稀釋作用，民眾不需太過恐慌，但是對於業者操作過量部分，會要求改正。

為了釐清事發原因，環保局在業者的廢水放流口採水樣，雖確認酸鹼值正常，但仍帶回進一步化驗，如有不符放流水標準，不排除會依水污法從重開罰。