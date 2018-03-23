婦人拉皮心律不整死亡 醫師判刑

2018-03-23 13:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕北市「星鑽國際醫美診所」院長詹富盛醫師，南下嘉義市準備經營醫美診所，還在申請執業籌備階段，去年3月就為熊姓婦人進行拉皮手術，不料手術過程中，熊婦出現心律不整，雖緊急送醫，延至25天後不治，嘉義地院考量，詹男坦承犯行，且與家屬和解，依業務過失致人於死罪簡易判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。

詹男（48歲）為復健科專科醫師，後來轉做醫美，除了看診手術外，還曾經上電視節目談美容整形抽脂；死者熊姓婦人（58歲）為中國籍配偶，也是該診所投資人。

判決指出，詹男為求診所成立後，欲以熊女整形後為代言人，僅與熊女以通訊軟體line聯繫，並在南投竹山碰面一次，並告知熊女抽血檢驗後，在未詳實評估其身體狀況是否適於施行臉部拉皮手術，即施行該手術，且診所尚未正式營運，處於裝潢階段，執行手術與急救護備均尚未完備。

去年3月15日下午4時許，詹男在該診所僅為熊女測量血壓後，即進行臉部拉皮手術，手術至下午5時許，熊女出現心律不整，下午6點許，熊女開始呈現血壓不穩、意識模糊，詹男隨即施以急救，緊急將熊女送嘉基醫院救治，但熊女於4月9日仍因缺氧性腦病變致中樞神經性休克併多重器官衰竭死亡。

法官調查，詹男之前有違反醫師法前科，已與全部被害人家屬和解，在99年被判刑6月、緩刑2年確定；詹男這次疏未注意、評估熊女身體狀況、施行手術的危險性，貿然為熊女施行手術，行為實有非當，法官審酌，詹男犯後在檢察官偵查時坦承犯行，自日犯罪，與被害人家屬和解，家屬對其量刑無意見。