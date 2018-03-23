水泥封屍案解剖釐清致命傷 死者兄、弟到場不發一語

2018-03-23 10:29

〔記者吳仁捷／台北報導〕新北市新莊17日驚傳水泥封屍案，今天上午9時30分在新北市立殯儀館解剖死者葉秀鳳大體，進一步釐清死因，包括被質疑知情妻子張芳馨殺害妹妹的葉吉祥與胞弟都到場，但不發一語衝向相驗解剖室；據瞭解，解剖重點在於釐清死因及確認兇手行兇手法，因死者頭蓋骨遭打破，可見兇手手法兇殘。

法醫研究所排定今天上午水泥封屍案相驗死者遺體，上午9點半在殯儀館進行解剖，專案小組、檢方法醫到場，死者哥哥、弟弟也進入指認，2人穿著深色衣服、戴上了帽子、口罩，見媒體守候，不發一語，快步衝入相驗室。

兇嫌張芳馨供稱，她因所住處為祖產，與小姑長年積怨，13日不滿小姑打電話到娘家，指責她為何不搬出登記在小姑名下的住處，引發殺機；13日上午，送小孩上學後，見小姑洗澡離開浴室，持啞鈴從後重擊她，小姑疼得咬傷她，盛怒之下繼續逞兇。

張嫌見小姑倒地，不給予急救，還拖到浴室以裝水臉盆溺斃後，在大體上蓋上棉被，分3天購買30包水泥，在小姑臥室砌起水泥墓塚，專案小組事後打破墓塚挖掘時，張嫌還說「好噁心」，事後張嫌被查出，曾向胞兄預告想殺人，張嫌丈夫也被質疑知情不報案，被外界質疑是幫兇。

專案小組說，目前仍待解剖結果，才能釐清死者生前遭受何種毒手及致命傷。