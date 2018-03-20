亂砍林務局黑板樹 埔里公所挨罰15萬

埔里鎮公所去年10月13日以虎頭山飛行傘起降場旁黑板樹影響公共安全，進行砍除，引發爭議。（資料照）

2018-03-20 15:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所去年10月間以公共安全為由，砍除虎頭山飛行傘場周邊9株樹木，但其中6株黑板樹位於林班地內，經林務局實地量測屬實，昨依違反森林法開罰公所12萬元，以及3倍木材價金3萬858元，合計15萬858元，鎮長周義雄今表示，會負起公所行政不周延之責，自行繳納罰鍰。

埔里鎮長周義雄去年10月13日上午指示清潔隊人員，砍除位於虎頭山飛行傘場周邊樹木，林務局南投林管處埔里工作站人員接獲民眾通報到場制止，已有8株黑板樹及1株榕樹遭砍除，初步以GPS定位，6株黑板樹位在林務局埔里事業區96林班地界址內。

但當天下午埔里工作站才收到公所補發公文，理由是黑板樹質地易碎，且高度過高，影響旁邊電線及飛行傘人員安全，建請由清潔隊適當修剪或伐除，但林務局尚未點頭，樹木就被砍掉，做法引發爭議，林務局也依法究辦。

林務局南投林管處表示，埔里公所未經申請核准擅自施工修剪及砍伐林木，已涉及違反森林法，經辦理界址鑑定及被害木價金查定等行政程序完備後，依違反森林法第9條第1項第3款「在森林內興修其他工程者，應報經主管機關會同有關機關實地勘查同意後，依指定施工界限施工」，依同法第56條處新台幣12萬元罰鍰，限公所於今年4月18日前繳納，至於該行為造成林木損失1萬286元，依規定以3倍罰金追賠，限公所於4月2日前繳納林木損害價金3萬858元，2項總計15萬858元。

鎮長周義雄先前於鎮代會質詢，即為砍樹程序疏失公開道歉，但仍強調是基於公共安全的必要做法，今受訪時則表示會負起行政責任，自行繳納罰鍰。