獨家》「除了肛交什麼都試過」 夫怒告妻連劈三小王

2018-03-19 23:12

〔記者蔡彰盛/新竹報導〕新竹陳姓男子偶然在妻子的手機中,發現妻子與3名小王的情色對話,包括「除了肛交,其他差不多該有的都做過了」、「他說跟我在一起像喝了一百罐蠻牛,都不覺得累」、「他對丁字褲不是很有興趣,可是偏偏我穿了他就受不了!」,憤而對妻子與3名小王提告並連帶求償220萬元,新竹地院認為陳男空有通話內容,卻無通姦實據,判決駁回。

陳男說,與林女91年結婚,婚後育有1子1女,可是妻子水性楊花,先後與3名男子交往,連劈3男,某次妻子將手機拿給孩子使用時,他意外發現微信與電子郵件以及臉書即時通,竟分別有妻子與3名小王的重鹹性對話。

妻子與一號小王劉男用微信聯絡時,總是穿著性感睡衣拍照給劉男欣賞,還說「你都沒給我你的照片」、「想說找機會跟你合拍又怕不妥」、「我早點說跟同學約好要一起過夜聊天,比較走得開」、「你不要呵呵啦,人家很難過做這樣的決定說,這樣以後要跟你約見面就更困難了耶,哭哭…」、「我可能要假裝上台北一趟,所以問問你明天會在哪裡?明晚確定沒問題!」、「I miss you so much 可是離你好遠,每天晚上都只是想跟你講一下話!」

林女趁先生去中國出差,與二號小王張男用電子郵件聯絡「我想去台中吧,第一次有這樣的長時間,回到以前談戀愛的地方走走」、「每次都只短短見面2、3小時」、「我坐你車如果有頭髮掉下來,你老婆會不會發現?」、「你有發現為什麼每次見面,我從不擦香水或都只畫很少的妝嗎?因為我怕不小心沾到你衣服上,回去你難解釋」、「可惜我不是你太太,在不對的地方不對的時間遇到你!」

林女用臉書即時通與男性密友聊天時,談到三號小王吳男時說「他可以當我永遠的小王」、「無法辨別他是對我有興趣還是對身體有興趣」、「跟他在車上做過,不舒服」、「危險動作不做,沒有肛交,其他差不多該有的都做過了」、「他說跟我在一起像喝了一百罐蠻牛,都不覺得累」、「他說其實對丁字褲不是很有興趣,可是偏偏我穿了他就受不了!」

陳男訴請妻子與3名小王連帶賠償220萬元,3男到庭均矢口否認與林女有姦情,且法官認為,陳男所舉證據,仍無從證明妻子有與3男劈腿的直接證據,最後只能駁回陳男之訴。