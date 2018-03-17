驚悚！房間多出一座水泥墳墓 揭嫂嫂殺小姑封屍

新北市新莊區發生封屍命案，警方和鑑識人員已到場調查。（記者吳仁捷攝）

2018-03-17 09:37

［記者王宣晴、吳仁捷／新北報導］新北市新莊區驚傳水泥封屍案，39歲的葉姓女子失蹤多日，葉兄進到葉女房間時，意外發現一座墓形水泥磚，趕緊報案，警方昨晚趕抵後懷疑葉女遭遇不測，葉兄妻子張女在旁神色緊張，張女被帶回偵訊，今天才坦承殺害葉女，期間怕有味道傳出，還以精油遮掩味道，警方介入調查，今早用破壞器跟大鐵錘開挖水泥磚，發現葉女遺體後送往板殯，嫌犯張女也被帶到現場模擬。

姑嫂長期不合 懷恨在心

警方調查，38歲的張女擔任清潔工，與丈夫和孩子同住在葉女位於新北市新莊民安路的公寓大樓，姑嫂之間卻相當不合，時常發生爭執，葉女更會致電張女娘家，抱怨張女賴在她家，張女因此懷恨在心。

本月13日，張女將2幼子送往學校，返家後再度與剛洗完澡的葉女發生口角，張女一氣之下竟持啞鈴砸昏葉女，隨後將葉女拖進浴室淹死，再將遺體拖到葉女房間，用水泥封屍。

死者多日沒上班 哥哥報警

由於葉女一人住在房內，房門反鎖，屍體被封在房間地板多日，沒人發現，死者哥哥原還以為妹妹到台中參加路跑。

擔任會計的葉女因多日未去上班，雇主致電給葉兄詢問，葉兄見聯繫不上妹妹，昨晚先到警局通報失蹤，隨後在員警的指示下前往妹妹房間查看，沒想到卻在房內發現一座墓形水泥磚，嚇得趕緊報案。

警方獲報趕抵，懷疑葉女遭遇不測，此時發現張女神色緊張，質問之下張女當場坦承犯行，警方今早開挖水泥磚，確認葉女遺體，目前已逮捕張女，朝殺人罪嫌偵辦。

新北市新莊區發生封屍命案，警方到場處理。（記者吳仁捷攝）

新莊一處大樓發生水泥封屍命案。（記者王宣晴翻攝）

圖左邊窗戶是棄屍房間。（記者王宣晴攝）

嫌犯張女今被帶到現場模擬。（記者吳仁捷攝）

張姓嫌犯。（記者陳志曲攝）

死者葉女哥哥（黃衣者）。（記者吳仁捷攝）