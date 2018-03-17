水泥墳墓封屍案》嫂嫂敲暈溺斃小姑 跑3處買水泥

張女犯案後，分別到3個地點買水泥原料，由於材積過大，張女雙腿張成大字形才得以搬運。（記者吳政峰翻攝）

2018-03-17 11:26

〔記者吳政峰、王宣晴／新北報導〕38歲張姓女子與同住的39歲葉姓小姑長期不合，兩人13日再度大吵，張女失控敲昏葉女，再把她拖到浴室溺斃，犯後驚覺鑄下大錯，想掩飾犯行，竟異想天開，跑了3處買水泥原料，把屍體封成墓碑形狀，放在葉女房間，直到警方到場，她才承認犯行，全案依殺人罪偵辦。

同住的還有張女先生（即葉女哥哥）及張的兩名幼子，房子原為葉家祖厝，現已登記給死者葉女，葉女不滿張女長期住在她家，常常打電話到張女娘家投訴，希望張能盡早搬離，未料種下殺機。

張女覺得葉女行為騷擾家人，不甘示弱回擊，雙方頻傳言詞交鋒，到了本月13日早上，張女送完兩名小孩上學後返家，又跟剛洗完澡的葉女因此事爭吵，一氣之下失控，拿啞鈴朝葉女的頭顱敲下去，再把她溺斃。

犯下殺人罪的張女擔心屍體飄出臭味，先騎車到3間商家購買一包包水泥原料，放在腳踏墊上載運，由於包數過多，張女騎車時雙腳還得打開成大字形才放得下。

葉女被封成墓碑狀反鎖於房間內，張女為了避免先生發現，還點了精油試圖遮蓋臭味，全家人就這樣與屍體共住4天，直到先生發現妹妹多日不見，報警始知妻子犯下驚世駭俗的封屍案。

相關新聞

驚悚！房間多出一座水泥墳墓 揭嫂嫂殺小姑封屍

相關影音