熱門正妹直播網站當掩護 北宜聯手破詐騙機房

警方埋伏多日，今在宜蘭市女中路一處民宅攻堅逮人。（記者張議晨翻攝）

2018-03-15 17:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕23歲莊姓男子為首的詐騙集團，利用某直播網站掩護，謊稱只要加入會員，並投資少數金額就能獲得數倍獲利，民眾匯款1000元至4000元加入後，再惡意將對方剔除，獲利至少70萬元。蘇澳警分局接獲情資後，今前往宜蘭市女中路機房逮人，將莊男為首的詐騙集團一網打盡，訊問後依違反「毒品危害防制條例」及「詐欺罪」移送法辦。

莊男今年初利用宜蘭市女中路一棟民宅掩護，在內架設電信詐欺機房，並透過好友拉攏好友的方式，以時薪150元及可獲分紅方式，拉攏其他6名嫌犯加入詐欺行列，為求業績順利，還在民宅內供奉紫南宮求來的「金雞」招財，一旁白板上還寫有「教戰守則」，指導電信詐騙技巧。

莊嫌一行利用某直播網站作為掩護，隨機撥打電話給被害人，由於該網站APP達5萬次下載、好評分數也達4.1分，加上直播主身著爆乳低胸禮服，成功博取被害人信任。

莊嫌一夥向被害人謊稱，只要投入1000元至4000元不等的金額入會，就能與直播主互動，還能獲得網站分紅，純情被害人不疑有他，前往超商匯款後，莊嫌取得款項後，再惡意封鎖對方，至今已得手超過70萬元。

蘇澳警方日前接獲情資後，立即與台北市刑大共組專案小組追查，經連日偵蒐埋伏，今由宜蘭地檢署檢察官指揮，率宜蘭縣刑大、基隆市第三分局及宜蘭縣各分局約60名警力攻堅，從隔壁民宅陽台攀入莊男所在住宅，順利逮到莊男為首的7名嫌犯，當場查扣Ｋ他命及電信設備。

警方調查，7名嫌犯都是好友拉好友，最年輕者僅20歲，其中吳姓、賴姓嫌犯還曾在中和犯下殺人未遂，發監未到遭到通緝，其他嫌犯也有毒品等前科。

警方訊問後，全案依違反「毒品危害防制條例」及「詐欺罪」移送法辦，將7嫌送辦，至於被害人數以及莊男為首詐騙集團是否與該直播網站有關，正由警方進一步調查。

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