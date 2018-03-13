港女遇害遭棄屍 最後身影及運屍畫面曝光

潘、陳2人17日凌晨零時26分帶著疑似新買的行李箱返回飯店。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-13 23:51

〔記者陳恩惠／台北報導〕香港籍21歳女子潘曉穎與20歲男友陳同佳上個月來台旅遊，但陳男2月17日卻獨自返回香港，潘女下落不明，潘女父親於是向香港警務處報案，案經香港警務處通知內政部警政署刑事警察局兩岸科報案，陳嫌昨天供稱潘女已遭殺害，屍體丟置於竹圍捷運站旁草地等情；台北市大同警分局據報，今天傍晚趕往北捷竹圍站旁自行車道，搜尋至晚間9時30分終於尋獲潘女屍體，檢警漏夜搜證相驗中。

北市大同警方初步調查，潘、陳2人上個月13日入住台北市南京西路紫園旅店，調閱當月17日中午11時25分退房時監視器赫然發現，僅陳男1人拖著粉色大型行李離開，潘女均未出現，而陳男晚間6時30分返回飯店領取寄放的行李時，粉色行李箱已不見；往前發現，潘、陳2人17日凌晨零時26分才逛完街返回飯店休息，顯見潘女應是在零時至11時這段時間遭害。

根據了解，香港警方突破陳男心防，終於坦承殺害潘女後棄屍於竹圍捷運站附近草叢，但是棄屍後已將行李丟棄在捷運中山站旁巷子，目前由刑事警察局、台北市刑警大隊、大同分局等單位共組專案小組，配合香港警務處全力追查蒐證中。

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