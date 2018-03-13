獨家》疑為14萬罰金 原鄉老農自殺身亡

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「我們不想當部落英雄，只想伯父的委屈被了解，讓以後部落不再有類似的不幸！」新竹縣五峰鄉子弟曾健忠昨天下午在縣議員趙一先、五峰鄉代會主席曾榮貴、副主席達陸．翡述等的陪同下滿臉哀淒向縣府陳情，因為他63歲的伯父曾肇海日前因為1張14萬元、違反水保法的罰單，灌下了農藥送醫搶救不治送了命！
曾健忠說，自己小學3年級就沒有了爸爸，雖然遠離部落而居，但跟膝下只有1女的伯父曾肇海卻情同父子。
他說，堂姊出嫁後，伯父夫妻就跟今年除夕前、以102歲高壽甫往生的阿婆住在五峰鄉白蘭部落。他們年紀大了、沒有一技之長，這1、20年來伯父還因痛風嚴重到手腳變形，根本無法耕種，伯母也有高血壓，但又無法被列入低收。就他所知，伯父生前都用出租土地的方式，靠著年租金勉強度日。
他說，去年8月被檢舉的0.5公頃土地也是這樣，伯父用1年8萬元的微薄金額，租給人家整地種高麗菜使用。
他說，老人家不懂法律、也看不懂官方的公文內容，根本就不知道整理自己的土地耕種還要申請才行！面臨到官方強大的罰款壓力，不僅不好意思開口跟承租人說，甚至就連對官方吐露出租給誰都不肯，自己默默吞下這個苦果。
他直言，伯父土地上的違規開墾是事實，縣府依法行政開罰也沒有錯。但他質疑五峰鄉公所何以在稽查時不能會同當事人？給當事人1個說明的機會？就直接在稽查記錄上載明「當事人未到現場」，這麼潦草地呈報上去，以致伯父覺得委屈而輕生。他問，這樣的行政執行方式是否有檢討空間？
該部落鄉親張益生說，曾肇海生前木訥、憨厚，確實身體行動不便。1家3老窩在僅約15坪大的鐵皮屋內，生活得很辛苦。
張益生說，曾肇海去年被人檢舉沒有申請就整地開挖違反水保法已讓他很鬱悶。今年除夕前幾天，曾奶奶突然回歸天家，這讓做兒子的心情更加低落，沒想到又接到縣府前述14萬元的罰單，應該就是這樣讓他一時想不開的。
縣議員趙一先很感慨的說，上週四、8日當他一獲悉曾肇海的困境，立刻就陪同曾到縣府原住民族行政處陳情求助，當時原民處也允諾會重新考量土地實際做農用、以及曾家的狀況，請曾肇海補送1份陳情書，讓他們能據以酌情從輕發落。
當
時曾肇海看起來神情並無異狀，沒想到次（9）日就聽到曾輕生的訊息，經送醫搶救，仍不幸在週（11）日下午往生，實在讓人痛心。
縣府原民處表示，為了稽查的秘密性、行政效率等，查報違規的第一時間沒有明文規定一定要通知當事人到場。但有鑑於曾肇海的悲劇，他們昨天受理曾健忠陳情後已明確規定尖石、五峰2個原鄉，未來公所查報案件須檢附當事人的意見供縣府裁罰時參考，否則一律退件補陳。
至於曾肇海的被檢舉案，原民處已接到由縣議員趙一先、五峰鄉代會主席曾榮貴等人做見證，以曾健忠具名提交的陳情書後，將視土地利用和曾家的現況酌情重新裁定。
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新竹縣議員趙一先（面對鏡頭中著藍色外套者）昨天下午跟五峰鄉代會主席曾榮貴（右3）、副主席達陸．翡述（右1）等一起陪著不幸尋短身亡的五峰鄉親曾肇海姪兒曾健忠（面對鏡頭懷抱包包者）向縣府陳情，希望不要再有下1個曾肇海的悲劇發生。（記者黃美珠攝）
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新竹縣五峰鄉白蘭部落鄉親曾肇海的住處小小1間鐵皮屋，總共僅約15坪大。（記者黃美珠攝）
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新竹縣五峰鄉白蘭部落鄉親曾肇海疑因先遭百歲人瑞母親往生的打擊，後又因名下土地未經申請就開發種菜被檢舉，面臨被依違反水保法裁罰新台幣14萬元而想不開輕生，讓聞者都感到遺憾。（記者黃美珠攝）
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新竹縣五峰鄉白蘭部落鄉親曾肇海疑似先遭喪母之痛，後又面臨這張罰單的壓力，想不開而輕生，讓親友都很悲痛。（記者黃美珠攝）
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新竹縣五峰鄉白蘭部落鄉親曾肇海的姪兒曾健忠（右）昨天下午一臉哀淒，在縣議員趙一先（左）、五峰鄉代會的陪同下到縣府陳情，希望伯父枉死的委屈能被大家了解，以後部落不再有類似的不幸。（記者黃美珠攝）
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新竹縣議員趙一先出示五峰白蘭部落鄉親曾肇海被檢舉土地開發的現況，表示一看就知道是實際在務農。（記者黃美珠攝）