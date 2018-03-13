獨家》疑為14萬罰金 原鄉老農自殺身亡

2018-03-13 00:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「我們不想當部落英雄，只想伯父的委屈被了解，讓以後部落不再有類似的不幸！」新竹縣五峰鄉子弟曾健忠昨天下午在縣議員趙一先、五峰鄉代會主席曾榮貴、副主席達陸．翡述等的陪同下滿臉哀淒向縣府陳情，因為他63歲的伯父曾肇海日前因為1張14萬元、違反水保法的罰單，灌下了農藥送醫搶救不治送了命！

曾健忠說，自己小學3年級就沒有了爸爸，雖然遠離部落而居，但跟膝下只有1女的伯父曾肇海卻情同父子。

他說，堂姊出嫁後，伯父夫妻就跟今年除夕前、以102歲高壽甫往生的阿婆住在五峰鄉白蘭部落。他們年紀大了、沒有一技之長，這1、20年來伯父還因痛風嚴重到手腳變形，根本無法耕種，伯母也有高血壓，但又無法被列入低收。就他所知，伯父生前都用出租土地的方式，靠著年租金勉強度日。

他說，去年8月被檢舉的0.5公頃土地也是這樣，伯父用1年8萬元的微薄金額，租給人家整地種高麗菜使用。

他說，老人家不懂法律、也看不懂官方的公文內容，根本就不知道整理自己的土地耕種還要申請才行！面臨到官方強大的罰款壓力，不僅不好意思開口跟承租人說，甚至就連對官方吐露出租給誰都不肯，自己默默吞下這個苦果。

他直言，伯父土地上的違規開墾是事實，縣府依法行政開罰也沒有錯。但他質疑五峰鄉公所何以在稽查時不能會同當事人？給當事人1個說明的機會？就直接在稽查記錄上載明「當事人未到現場」，這麼潦草地呈報上去，以致伯父覺得委屈而輕生。他問，這樣的行政執行方式是否有檢討空間？

該部落鄉親張益生說，曾肇海生前木訥、憨厚，確實身體行動不便。1家3老窩在僅約15坪大的鐵皮屋內，生活得很辛苦。

張益生說，曾肇海去年被人檢舉沒有申請就整地開挖違反水保法已讓他很鬱悶。今年除夕前幾天，曾奶奶突然回歸天家，這讓做兒子的心情更加低落，沒想到又接到縣府前述14萬元的罰單，應該就是這樣讓他一時想不開的。

縣議員趙一先很感慨的說，上週四、8日當他一獲悉曾肇海的困境，立刻就陪同曾到縣府原住民族行政處陳情求助，當時原民處也允諾會重新考量土地實際做農用、以及曾家的狀況，請曾肇海補送1份陳情書，讓他們能據以酌情從輕發落。

當

時曾肇海看起來神情並無異狀，沒想到次（9）日就聽到曾輕生的訊息，經送醫搶救，仍不幸在週（11）日下午往生，實在讓人痛心。

縣府原民處表示，為了稽查的秘密性、行政效率等，查報違規的第一時間沒有明文規定一定要通知當事人到場。但有鑑於曾肇海的悲劇，他們昨天受理曾健忠陳情後已明確規定尖石、五峰2個原鄉，未來公所查報案件須檢附當事人的意見供縣府裁罰時參考，否則一律退件補陳。

至於曾肇海的被檢舉案，原民處已接到由縣議員趙一先、五峰鄉代會主席曾榮貴等人做見證，以曾健忠具名提交的陳情書後，將視土地利用和曾家的現況酌情重新裁定。

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