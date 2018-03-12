鳳梨酥名店疑客戶資料外洩 有民眾遇詐報警

2018-03-12 14:52

〔記者許國楨／台中報導〕台北市一家鳳梨酥名店發生會員資料疑遭駭客入侵盜取，造成客戶受騙事件，台中市王姓女市民因此遭詐團以該店客服名義騙匯28萬元存款，警方表示，當天依照程序凍結匯入帳戶，雖及時擋下2筆共8萬多元匯款，但仍提醒民眾注意。

警方指出，王女是在今年元月到北市該家名店買鳳梨酥禮盒，當時有填寫個資加入免費會員，本月十日突接獲自稱該店客服人員的詐團來電，誆稱因輸入資料錯誤，每月要從她的帳戶扣1800元會費，因對方能唸出王女姓名、身分證字號甚至當初購買的商品及數量，她當下信以為真竟成為詐騙被害人。

當天下午5時許，王女又接到自稱銀行客服來電，同樣唸出其個資，要求王女到ATM進行變更操作，避免被扣除會費，王女立即依照對方指示拿著金融卡到ATM操作，卻將戶頭內共28萬元存款全數匯到對方指定帳戶，事後她越想越不對撥打該店客服專線，這才驚覺受騙向台中市第六分局永福派出所報案。

警方表示，經受理王女報案後立即依照程序針對匯款帳戶進行凍結，雖及時擋下2筆共8萬多元匯款，避免蒙受更大損失，但也呼籲民眾，ATM僅能變更密碼，無法進行其他資料變更，若接到對方要求操作提款機，就是詐騙手法，民眾應立即掛上電話，避免受騙。