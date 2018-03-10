台版#MeToo！狼體操教練 曾是優良金牌教練…

2018-03-10 22:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某國小體操教練被指控涉嫌性侵體操學生，這名教練是個金牌教練，指導的選手曾拿下全國金牌，當年他受訪時說，學生練習時磨破手腳流血、暗地拭淚，他只能扮起慈父角色給孩子「惜惜」，如今對照他曝光的惡行，顯得格外諷刺！

這名體操教練是民國80年3月經教育部體育署補助經費招考的專業教練，他擔任當事國小體操教練已27年，一般國小體操教練有男、女教練，他經驗豐富，帶隊能力強，學校只有他一名男教練，同時指導20多名體操選手。

這名教練曾獲選高雄市優良體操教練，體操界評價不錯，多年前指導的選手在全國體操錦標賽，拿下多面金牌。當時他受訪時說，選手在練習過程磨破手腳流血、暗地拭淚，為了防範孩子的運動傷害，不管是手肘、膝蓋都儘量給最好的護膝、護肘。

這名教練說，孩子受傷流淚，他只能扮起慈父的角色給孩子「惜惜」，繼續鼓勵孩子們再接再厲、越挫越勇。

他在去年學校推展體操運時的影片中，蹲在地上細心為女選手足部固定防護，並說「一定要安全的練習，不要受傷，不管成績如何，安全完成動作才是重點。」

對於體操教練遭指控性侵學生，高雄市體育會體操委員會總幹事林建佳表示，他也是昨天看到有受害人在網路貼文才知道，之前教育局曾開會通知要派教練支援這所學校訓練，當時以為這名教練生病請假，他曾打電話要慰問，但對方都未接電話。

林建佳說，體操訓練經常肢體接觸，一般都由女教練指導動作訓練，男教練負責高難動作的安全保護，男教練訓練時，有女教練在場也比較不會發生問題，但國內體操教練人力不足，還是經常看到男教練單獨訓練男、女選手等情形。