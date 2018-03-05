醉離譜！酒駕撞4車逃逸 又撞斷社區瓦斯管險釀氣爆

台中市石姓男子，今天上午開著貨車酒駕肇事，監視器拍下肇事逃逸的過程。（記者陳建志翻攝）

2018-03-05 17:37

〔記者陳建志／台中報導〕離譜！從事園藝的63歲石姓男子，今天上午8點多喝得醉醺醺，開著貨車返回大里住處，先在巷口撞壞停在路邊的3輛汽車、1輛機車和一棵路樹，沒想到林男沒有停車處理，竟加速逃逸，沒多久又衝進一處社區的車庫車道，撞壞兩戶民眾的車庫鐵捲門，以及天然瓦斯管，造成瓦斯外洩險釀氣爆，消防隊獲報趕緊到場灑水稀釋瓦斯濃度，嚇壞社區住戶。

林男將車開回公司前，警方獲報趕到將他逮捕，酒測值高達1.36MG/L，歷經一場驚魂的住戶都對林男離譜行徑直搖頭。

今天上午8點42分左右，石姓男子開著園藝公司的貨車行經大里甲園街，右轉立中一街時，疑因酒精發作，撞上停在路邊的汽車和機車，並往後推擠造成3輛汽車受損，石男肇事後車子繼續往前，又撞上旁邊住戶前的行道路和花盆，不過石男肇事後沒停車，卻加速逃逸，讓聽到巨大聲響出門察看的民眾一片錯愕。

酒駕肇事的石男，繼續開著貨車在附近巷弄逃竄，沒多久疑似將附近甲園街166巷一處社區的車庫車道當成回家的巷子，將貨車直接開進車道內，卻失控撞上一戶住戶的鐵捲門，還撞斷門前天然瓦斯管，造成瓦斯外洩，一位林姓住戶聽到巨響上前制止，石男卻倒車又撞上另一戶的鐵捲門和瓦斯管，整個車道瞬間瀰漫瓦斯味，所幸住戶趕緊關掉開關，十九甲消防分隊也迅速派遣兩輛消防車到場灑水降低天然氣濃度，才避免發生氣爆意外，讓社區住戶全都嚇壞了。

石男連番肇事後，將貨車開回附近的公司前，不但車頭擋風玻璃和車窗全破掉，左前輪也爆胎，住戶認出石男身份報警，警方獲報趕到，將石男帶回警局，酒測後酒測值高達1.36MG/L，因實在喝得太醉，石男在派出所睡到中午過後才逐漸清醒，看到警方出示的影像才知道闖下大禍，警方訊後將依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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石姓男子肇事的貨車，最後停在園藝公司前。（記者陳建志攝）

台中石姓男子，今天上午酒駕撞壞3輛停在路邊的汽車和機車卻肇事逃逸。（記者陳建志攝）

石姓男子肇事的貨車，車頭嚴重毀損，擋風玻璃和車窗全破掉。（記者陳建志攝）