竹市警方創新作法 柔性聲音警政上街頭

2018-03-04 18:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕柔性警政在風城開跑！新竹市警局第一分局長蕭惠珠為了幫助更多市民免於遭到詐騙，將警備車裝上「放送頭」，大街小巷播放她自己錄製的反詐騙廣播，而且還發送防詐便利貼，希望市民貼在電話與車輛上，一旦遇到詐騙行為，立即打電話向警方求證，苦口婆心的她受到許多市民的肯定。

蕭惠珠表示，許多詐騙案件被害人都是沒有接觸臉書、網路的銀髮族，為了讓他們也能夠接觸到反詐騙的訊息，她想到以「聲音警政」深入大街小巷的作法，與更多市民展開零距離的接觸，昨天她將宣導車開到首站城隍廟，立即有民眾與商家駐足聆聽，而且對警方這樣新奇的作法表示認同與讚許，直說「警方能做到這樣，真是太有心了！」

「請大家小心提防詐騙集團假冒公務員，或假借銀行帳戶有問題，趁機要您將存款提領出來交出保管，或匯款出去等手法！」蕭惠珠以她中氣十足的聲音，字正腔圓的地以國台語雙聲帶沿路放送，她自己也隨車走進商家或向民眾宣導，效果一級棒。

由於詐騙集團幾乎都是鎖定家用電話行騙，蕭惠珠上任不久就製作防詐便利貼，上面記載各派出所的電話，要民眾收到後，就在自己的警勤區派出所前打個勾，然後貼在家用電話上面，或者是汽機車儀表板前，時時提醒一旦遇到詐騙情狀，立即打電話求證，阻斷遭詐的機會。

此外，蕭惠珠也將在新竹市政府對老人供餐的時機，到場陪同老人家唱唱歌、解解悶，而且她也將望春風等歌謠旋律，改編譜詞加入防詐騙要素，讓老人家也能琅琅上口，不知不覺就能提防詐騙上身。