澎湖民宿工程鷹架倒塌 6工人受傷送醫

澎湖縣政府消防局接獲通報，將傷者送醫搶救。（澎湖縣政府消防局提供）

2018-03-03 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉隘門沙灘新建民宿工程，今日傳出鷹架倒塌，導致6名正在作業的工人，由2樓高度墜落，分別送往衛福部澎湖醫院及三總澎湖分院搶救，所幸皆無生命危險，但因事發地點鄰近越女金莎命案埋屍現場，再度勾起澎湖人驚悚回憶。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午10時26分接獲民眾報案，指稱在湖西鄉往隘門沙灘路段新建民宿工地（近中華電信機房附近），發生鷹架倒塌，現場6名工作人員遭到壓傷（均輕傷、生命徵象穩定）；消防局接獲通報後，由湖西分隊分隊長陳英會帶隊出動4輛救護車、1輛器材車共5車13人到場救援，將受傷人員5名送往三總澎湖分院、1名送往衛福部澎湖醫院。

受傷名單分別為衛福部澎湖醫院1人：葉姓男子、54歲（鼻子及手腳多處擦傷）；三總澎湖分院5人分別為陳姓男子、61歲（右手臂疼痛）；周姓男子、46歲（右手、左胸、左腳腫脹）；鐘姓男子、50歲（左腳3*3公分撕裂傷、左手臂疼痛）；呂姓男子、54歲（頭部、右臂、左腳擦傷）；侯姓女子、42歲（頭部、左肩疼痛）。

由於意外發生現場，就在多年前震驚全國的越女金莎命案埋屍地中華電信機房旁，當年任職中華電信工程師的高姓兇嫌，以水果刀殺害金莎後埋屍在隘門中華電信機房圍牆內土地，原本漸漸被澎湖人遺忘的驚悚往事，再度因這起工安意外引發外界矚目。