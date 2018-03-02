社區中庭傳巨響 7旬翁墜樓命危急救中

2018-03-02 15:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水八勢路一段上一處社區大樓今天下午驚傳墜樓案，民眾在社區中庭發現71歲的楊姓老翁倒在血泊中，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵，發現楊翁已無生命跡象，送往淡水馬偕醫院，目前命危急救中。

警消調查，楊翁與妻子住在該社區9樓，今日下午1時許，社區住戶聽到聽到中庭傳出「碰」聲巨響，查看之下發現楊翁倒在中庭，報案求救，警消人員到場，由楊妻陪同將楊翁送醫急救，由於家屬仍在醫院等待急救結果，警方目前先封鎖現場，調查釐清楊翁是跳樓輕生或是意外墜樓。