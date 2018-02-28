攜大量安毒闖紅燈又沒安全帽 遭警攔查GG了！

有毒品前科的徐姓男子，前天深夜騎機車未戴安全帽，引來保大特勤巡邏警網盤查，徐男因心虛，眼神不斷偷瞄腳踏板上的包包，反而讓警方覺得包包內可能有違禁品，果然一查就發現大量安毒與吸食器，當場逮捕徐男。（記者黃建華翻攝）

2018-02-28 09:36

〔記者黃建華／高雄報導〕​一名有毒品前科的徐姓男子，前天深夜騎機車未戴安全帽，引來保大特勤巡邏警網盤查，徐男因心虛，眼神不斷偷瞄腳踏板上的包包，反而讓警方覺得包包內可能有違禁品，果然一查就發現大量安毒與吸食器，當場逮捕徐男，全案擴大追查毒品來源。

保大特勤中隊小隊長陳璋財、吳昀哲等5員前天深夜，在前鎮區賢明路與凱旋路口，發現徐嫌騎機車未戴安全帽遂攔下盤查，警方請其出示身份證件時發現他眼神不自然地望著機車腳踏板上之包包，且神情緊張。

警方問他：「包包是否可以查看？」結果一打開便發現二級毒品安非他命5包（毛重155.3公克）以及玻璃球吸食器1組，徐嫌當場被逮。

警方調查，徐嫌（30歲、有毒品、傷害、竊盜等前科），目前無業，遭逮時向警供稱原要去租車，衰嘆居然因沒戴安全帽遭警攔下，為減輕自己犯行，聲稱毒品係友人寄放代為保管，因毒品數量頗為龐大，警方研判顯為推卸之詞，全案依意圖販賣持有毒品方向偵辦，並向上溯源。

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