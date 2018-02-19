一台計程車塞9人 遊崗山之眼車禍8乘客全受傷

計程車搭載8名遊客到崗山之眼，返途車禍8人受傷。（記者方志賢翻攝）

2018-02-19 15:34

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節前剛開幕的「崗山之眼」天空迴廊，今上午一輛接駁計程車，疑因下坡轉彎閃避車輛時，不慎衝撞路旁護欄，造成司機及乘客共9人輕重傷，司機因超載被開罰3000元，真正肇事原因仍待警方查明。

警方表示，今大年初四上午11時48分許，62歲李姓司機駕駛WISH計程車，從「崗山之眼」超載8名乘客下山，車子下坡轉彎時，疑因閃避對向車輛，在大莊路2巷36-1號附近一家茶藝館外，失控衝入路旁空地並撞擊水泥護欄。

車禍造成計程車頭凹陷、毀損，車上李姓司機及8名乘客共9人輕重傷，消防局獲報出動岡山、燕巢分隊救護車將傷者送義大醫院救治。

警方表示，8名傷者，其中3人傷勢比較嚴重，分別在副駕駛座的42歲邱男，疑有腦震盪及頸椎受傷，24歲林女右腳骨折及48歲李女骨盆裂傷，均住院治療。

另5名乘客，分別是31歲吳男、28歲黃女、14歲林小妹及4歲吳小妹均擦傷。62歲李姓司機手肘輕微擦傷，並未就醫。

岡山交通分隊長陳勇旭表示，8名傷者都是親戚關係，從嘉義到高雄旅遊，未料回程途中發生車禍；李姓司機沒有酒駕，但他駕駛7人座計程車卻搭乘9人，載運人數超過核定數額，違反交通處罰條例第30條第1項第4款，已開罰3000元罰款。