不滿超速被拍 他「噴瞎」測速照相機大過年進警局

2018-02-17 18:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓男子趁著除夕，以自備的綠色噴漆將測速照相機「噴瞎」，警方獲報過濾路口監視器，鎖定犯案機車以車追人，昨（大年初一）循線上門逮人，還起出犯案用的鐵椅及噴漆，鄭男供稱，不滿日前因超速被該支測速照相機拍下遭罰，才會以此手法洩憤，只是大過年被帶到警局偵辦，讓他也懊悔不已表示，只能怪自己太衝動，下次不敢了。

台中市南屯區向上路三段靠近龍富路口的一支測速照相機，除夕當天被民眾發現遭人惡意噴綠漆破壞，還有民眾直擊向警方報案，轄區第四分局獲報，儘管適逢春節連假仍未鬆懈，經過濾路口監視器後鎖定犯案機車車號，進一步以車追人，昨進一步到任職保全公司的39歲鄭男上班地點找人，經表明身分說明來意後，將鄭男帶回偵辦。

警方同時在鄭男住處，起出犯案用的鐵製椅子及一罐綠色噴漆，鄭男向警方供稱，日前騎車行經該路段時，因超速被拍下遭罰款，為此心生不滿計畫報復「噴瞎」鏡頭。

除夕當天下午5點多下班後，他騎機車攜帶該把鐵椅及一罐噴漆到現場附近，先將機車停放路旁，接著拿起犯案工具徒步走到中央分隔島，站上椅子朝測速照相機的雙鏡頭噴漆洩恨，只是對於大過年就讓警方找上門，他也懊悔不已表示，只怪自己太衝動了；警方則在訊後將全案依毀損公物罪嫌送辦。