尾隨救護車自殺救護 警車闖紅燈遭攔腰撞 民防、義警傷

警車右側車身遭攔腰撞擊，車身凹陷、右後車門板金脫落。（記者彭健禮翻攝）

2018-02-15 00:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖警分局一輛警車，今晚8點多，護送尾隨消防分隊載送喝農藥自殺的救護車到院，不料，半途於台72線東西向快速道路與119號縣道甲線路口，因勤務闖紅燈，遭119號縣道甲線、綠燈直行的小客車攔腰撞擊，車上民防隊員李啟財、義警溫志誠2人受傷送醫，其中溫男傷勢較重，需住院治療。

大湖警分局表示，分局校林派出所警員陳冠宇駕駛警車，搭載李啟財、溫志誠，於晚間8點多，協助消防分隊救護車載送喝農藥自殺的李姓男子，前往苗栗市大千醫院急救。

警車尾隨在救護車後方，開啟警示燈、未鳴笛，一前一後在台72線東西向快速道路往西行駛，行駛至台72線東西向快速道路與119號縣道甲線路口時，因勤務闖紅燈，遭一輛行駛於119號縣道甲線、綠燈直行南向的小客車，由警車的右側車身攔腰撞擊。

因撞擊力道猛烈，警車被噴飛橫移到對向車道，右側車身凹陷、右後門板金更脫落。警方表示，陳冠宇沒有受傷，李啟財、溫志誠2人受傷送醫；其中，因溫坐在副駕駛座，首當其衝，腹部遭受撞擊，傷勢較重，需住院治療，但意識清楚，李則是嘴角擦傷。